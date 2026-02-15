Силы ПВО России в течение трех часов сбили 55 беспилотников Вооруженных сил Украины над российской территорией. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщило Министерство обороны РФ.

«С 20:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Из 55 — 29 БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря, еще 23 — в небе над Краснодарским краем, а три аппарата перехватили над Черным морем.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

