Силы ПВО ликвидировали 55 украинских дронов над территорией РФ за три часа

Наибольшее количество беспилотников сбито над Азовским морем.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы ПВО России в течение трех часов сбили 55 беспилотников Вооруженных сил Украины над российской территорией. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщило Министерство обороны РФ.
«С 20:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Из 55 — 29 БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря, еще 23 — в небе над Краснодарским краем, а три аппарата перехватили над Черным морем.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 15 февр
- На Кубани после атаки ВСУ загорелся резервуар с нефтепродуктами
- 15 февр
- Один миг — и цель поражена: ВС РФ за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта
- 14 февр
- Артиллеристы разнесли опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 февр
- «Куб» против артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 февр
- Приходится есть снег: в передовых частях ВСУ наблюдается гуманитарная катастрофа
- 13 февр
- «Ураган» против техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 февр
- «Гвоздика» отработала по укрепрайону ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 февр
- Втайне от родителей подписал контракт: как 19-летний оператор БПЛА стал героем спецоперации
- 12 февр
- Воздушный таран FРV-дроном. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 февр
- Достали с воздуха — маскировка бесполезна. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
79%
Нашли ошибку?