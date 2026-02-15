Геомагнитная активность усилилась: зафиксирована вторая магнитная буря в феврале

Пик солнечной активности пришелся на раннее утро по Москве.
Фото: 5-tv.ru
Ночью на Земле началась вторая магнитная буря февраля, пик которой пришелся примерно на 05:00 по московскому времени. Об этом 15 февраля сообщили в Telegram-канале Института космических исследований РАН.
По данным специалистов, буря пока находится в диапазоне от слабой до средней. Максимальная активность была зафиксирована около пяти часов утра по Москве.
Показатель геомагнитного возмущения достиг уровня G1.3 по шкале из пяти возможных. Причиной стали процессы на Солнце — крупная корональная дыра, которая в момент события находилась напротив Земли. При этом начало бури оказалось немного раньше прогнозируемого времени.
В институте также сообщили о заметном усилении полярных сияний. Наиболее ярко они проявлялись в период с 01:00 до 05:00 по московскому времени. Индекс интенсивности в пиковый момент достиг 8,6 балла по десятибалльной шкале, что считается высоким значением.
Сообщения о наблюдении сияний поступали в основном из северо-западных регионов России. Из центральных областей, включая Москву, данных о фиксации явления не поступало.
Ранее, писал 5-tv.ru, мощный взрыв на обратной стороне Солнца зафиксировали ученые.
