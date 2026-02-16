FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО

Прицельными ударами были уничтожены артиллерийские орудия, транспорт и живая сила ВСУ.

Фото, видео: Гердо Владимир./ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Минобороны РФ делится кадрами поражения техники ВСУ на сумском направлении

Минобороны России опубликовало кадры поражения автомобильной техники, артиллерийских орудий, элементов системы связи, блиндажа, укрытия, пунктов управления БПЛА и временной дислокации личного состава ВСУ на Сумском направлении расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

