Прицельными ударами были уничтожены артиллерийские орудия, транспорт и живая сила ВСУ.
Минобороны РФ делится кадрами поражения техники ВСУ на сумском направлении
Минобороны России опубликовало кадры поражения автомобильной техники, артиллерийских орудий, элементов системы связи, блиндажа, укрытия, пунктов управления БПЛА и временной дислокации личного состава ВСУ на Сумском направлении расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
