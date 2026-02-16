Прокуратура потребовала конфисковать квартиру фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Прокуратура потребовала у суда конфисковать квартиру одного из фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил участник процесса в беседе с 5-tv.ru.

Речь идет о недвижимости Алишера Касимова*, которую арендовали исполнители теракта. До этого гособвинение требовало приговорить его к 22 годам и десяти месяцам лишения свободы, первые семь лет из которых он может провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Четыре других обвиняемых полностью признали свою вину в содеянном. Для них прокурор запросил пожизненные сроки. Один из исполнителей теракта, Рачабализода Муродали*, свою вину признал частично.

Подобную меру и штрафы от 1,2 миллионов рублей до 2,7 миллионов рублей запросили для еще 11 фигурантов дела. Еще троих обвиняемых прокурор потребовал лишить свободы сроком на 19 лет и 11 месяцев. Также поступал запрос о лишении обвиняемых приобретенного российского гражданства.

Теракт в «Крокус Сити Холл»

Трагедия произошла 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» во время выступления группы «Пикник» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям. Затем террористы подожгли здание и убежали.

Жертвами стали 149 человек, еще около 600 получили травмы различной степени тяжести, один человек пропал без вести. Поймать преступников удалось менее чем через 12 часов.

По данным следствия, после совершения теракта исполнители планировали пересечь границу России и Украины, направиться в Киев и получить обещанное вознаграждение.

Действия обвиняемых координировал неизвестный мужчина через голосовые сообщения в мессенджере. На допросах фигуранты подтвердили факт такого дистанционного руководства. Также известно, что террористы перед началом атаки ждали команды от куратора. И только после ее получения они направились с оружием к зданию.

Во время суда потерпевшие сообщили, что боевики говорили друг с другом по-арабски, а также держали связь по телефону с неизвестной женщиной. Также по показаниям одного из очевидцев, один террорист стрелял в зрителей концертного зала с улыбкой на лице.

Следствие также установило, что организатор теракта в «Крокусе» Шамсидин Фаридуни* незаметно подмешал наркотик трем подельникам. Это объясняет тот факт, что только у него в крови не было найдено следов запрещенного вещества. Остальные трое пили воду, в которую был добавлен дурманящий препарат.

* — внесены в перечень террористов и экстремистов.