ИКИ РАН: на Солнце появилась корональная дыра в форме дракона

Ученые зафиксировали на Солнце корональную дыру, напоминающую дракона. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

Астрономы отметили, что на снимках отчетливо просматривается структура, которая при определенном взгляде напоминает мифическое существо.

«Красивая корональная дыра на Солнце. Дракон <…>. При определенном воображении можно даже разглядеть выдыхаемое пламя», — говорится в публикации.

Корональные дыры — это большие участки на Солнце с пониженной плотностью и температурой плазмы, которые вызывают мощный солнечный ветер. Линии магнитного поля корональной дыры отличаются от остальной части Солнца тем, что не возвращаются на поверхность, а остаются открытыми и тянутся в космос.

Когда высокая скорость частиц с корональных дыр достигает Земли, возникают геомагнитные бури, способные бить по самочувствию, пояснил кандидат технических наук, доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА Святослав Литвинов в беседе с RT.

Метеочувствительные люди в такой период испытывают сильные головные боли, скачки давления, раздражительность и проблемы со сном. Особенно страдают пожилые, люди с сердечно-сосудистыми болезнями, неврологические пациенты и беременные.

Ранее лаборатория солнечной астрономии предупредила о сильных магнитных бурях с 16 по 22 февраля. Основной удар стихии придется в утренние часы, когда когда показатели активности переместятся в так называемую «красную» зону.

