ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины в ответ на атаки киевского режима
Всего с начала проведения СВО российские военные ликвидировали 670 самолетов, 283 вертолета, 114 976 беспилотников ВСУ.
Фото: www.globallookpress.com/Cover Images
Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом 17 февраля сообщили в Министерстве обороны РФ, отметив, что действия стали ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России.
В ведомстве уточнили, что удары также были нанесены по местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны, все назначенные цели были поражены.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в период с 08:00 мск 15 февраля по 16 февраля было уничтожено 229 беспилотников ВСУ. В свою очередь, глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что с начала 2025 года в регионе в результате обстрелов погибли 12 мирных жителей, 25 получили ранения, среди них четверо детей. По его данным, в 2026 году на освобожденной территории региона жертвами обстрелов стали еще пять человек, четверо получили ранения.
