Пошли в наступление: родные Яниса Тиммы подали в суд на Анну Седокову

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Семья баскетболиста намерена добиться раздела имущества и пересмотра сделок, заключенных в период брака певицы и спортсмена.



Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС



Родственники покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы направили иск в суд по поводу его скандальной экс-супруги, певицы Анны Седоковой. Об этом свидетельствуют судебные материалы, опубликованные на портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Истцами по делу стали родители трагически ушедшего спортсмена — Райтис и Аусма Тимма, а также его первая супруга Сана Оша. Они обратились в суд с требованием о разделе с Седоковой совместно нажитого имущества.

В августе сообщалось, что семья Яниса Тиммы намерена обратиться в суд, чтобы оспорить его брачный договор с Седоковой. Если суд признает договор недействительным или ничтожным, близкие спортсмена смогут оспорить сделки, совершенные на его основе.

В этом случае с певицы могут взыскать долговые обязательства по проданным квартирам, и она будет обязана вернуть половину или полную стоимость недвижимости. Речь идет о квартире в московском элитном жилом комплексе «Алые паруса», которую баскетболист и певица приобрели, находясь в браке.

Деньги, которые семья баскетболиста больше полугода пытается получить от Седоковой, нужны для Кристиана — шестилетнего сына Тиммы, который появился на свет в браке с Сашей Ошей. По словам адвоката Маргариты Гавриловой, родные Тиммы также хотят справедливости, а именно, чтобы его экс-супругу наказали за доведение до самоубийства.

Бездыханное тело 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы обнаружили в хостеле в центре Москвы 17 декабря 2024 года. Следствие установило, что он свел счеты с жизнью. Трагедия произошла через неделю после его развода с Седоковой.

При обнаружении тела рядом лежал телефон, а на заставке фраза «позвоните Анне» и ее номер. Тело баскетболиста 25 декабря доставили в Латвию для похорон. Прощание прошло в Риге 27 декабря.

Известно, что инициатива о разводе была со стороны Седоковой. В браке они прожили четыре года. У пары были непростые отношения. Супруги неоднократно расставались и снова мирились. Видимо, осенью певица решила поставить точку в любовной истории с Тиммой.

Баскетболист пытался вернуть любимую. Но попытки оказались тщетны. 9 декабря, за неделю до трагедии, пару развели. Скандал и раздел имущества бывшие возлюбленные устраивать не стали. Более того, среди поклонников пары ходили слухи об их примирении.

