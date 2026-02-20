Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Карины

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых дел»! Накануне мы рассказывали историю 11-летней Карины из Хакасии.

У нее — врожденный порок сердца. Девочка перенесла несколько операций. После очередной из них возникли осложнения. В итоге Карине стало труднее передвигаться. Сейчас ей нужно дорогостоящее лечение, которое позволит нашей героине улучшить свою жизнь.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, необходимую сумму собрать удалось. Большое вам спасибо!

