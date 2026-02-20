Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Карины
У девочки врожденный порок сердца.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых дел»! Накануне мы рассказывали историю 11-летней Карины из Хакасии.
У нее — врожденный порок сердца. Девочка перенесла несколько операций. После очередной из них возникли осложнения. В итоге Карине стало труднее передвигаться. Сейчас ей нужно дорогостоящее лечение, которое позволит нашей героине улучшить свою жизнь.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, необходимую сумму собрать удалось. Большое вам спасибо!
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 19 февр
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для 11-летней Карины
- 13 февр
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Артема
- 12 февр
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетнего Артема
- 6 февр
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Димы
- 5 февр
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Димы
- 30 янв
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Василисы
- 29 янв
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Василисы
- 23 янв
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юного Мирослава
- 22 янв
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для восьмилетнего Мирослава
- 16 янв
- На Пятом канале продолжается акция «День добрых дел» для шестилетнего Димы
93%
Нашли ошибку?