Губернатор Иркутской области прокомментировал трагедию с туристами на Байкале

Дарья Орлова
Дарья Орлова

По предварительным данным, пассажиры погибли.

Туристы провалились под лед на Байкале

Фото: © Getty Images/Oleg Spiridonov

Тема:
Автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале

На озере Байкал произошло ЧП с участием автомобиля, в котором находились иностранные путешественники. О случившемся сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Напоминаю, что ледовая переправа на Ольхон пока не открыта. Выезд на лед опасен и категорически запрещен», — написал он.

По предварительным данным, машина ушла под лед. Очевидцы рассказали, что одному из туристов удалось самостоятельно выбраться на поверхность. Судьба остальных пассажиров, а также водителя остается неизвестной — по имеющейся информации, они могли погибнуть.

Известно, что группа прибыла в регион из Китая. О произошедшем уже проинформировано Генеральное консульство КНР в Иркутске.

По факту инцидента следственные органы возбудили уголовное дело. Расследование ведется по статьям, связанным с халатностью и предоставлением услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Мыс Хобой, расположенный на острове Ольхон, считается одной из самых посещаемых локаций на Байкале. Зимой передвижение по льду в этом районе разрешается лишь при строгом соблюдении правил безопасности и исключительно по утвержденным официальным трассам.

