Тела восьми человек подняты водолазами со дна Байкала

Также спасатели извлекли 12 личных вещей погибших.
Фото, видео: © РИА Новости; МЧС РОССИИ; 5-tv.ru
Водолазы завершили работы на озере Байкал, где под лед провалился автомобиль с туристами. Тела восьми погибших — семи граждан КНР и одного россиянина, который управлял машиной, подняли со дна водоема. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Среди жертв — девочка 2013 года рождения. Также спасатели извлекли 12 личных вещей погибших.
Тела направят в морг поселка Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области для проведения судебно-медицинской экспертизы.
До этого, как писал 5-tv.ru, в Следственном комитете РФ сообщили, что личности всех погибших установлены. Единственный выживший — мужчина, сумевший самостоятельно выбраться из автомобиля. Его уже допросили следователи. В настоящее время он находится на турбазе.
Трагедия на Байкале
Трагедия произошла в районе мыса Хобой 20 февраля. По информации регионального управления МЧС России, автомобиль УАЗ во время движения попал в ледовый разлом шириной около трех метров. Глубина в месте происшествия достигает 18 метров. На место происшествия оперативно прибыли спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда и техника.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев до этого сообщал, что машину обнаружили при помощи подводных камер, которые позволили подтвердить нахождение тел в салоне.
Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании небезопасных услуг и халатности, прокуратура проводит проверку.
В Ассоциации туроператоров России уточнили, что иностранные туристы организовали поездку самостоятельно, и маршрут не был оформлен через туроператоров и не согласовывался со спасательными службами. После происшествия туркомпании временно отказались от использования ледовых переправ.
