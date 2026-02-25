Задержан организатор нелегальной экскурсии на Байкале, в которой погибли туристы
У него обнаружены крупные денежные поступления, противоречащие статусу безработного.
В Иркутской области был задержан мужчина, организовавший нелегальную экскурсию на Байкале, во время которой погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.
«В ходе расследования обстоятельств происшествия установлен 36-летний житель поселка Хужир Ольхонского района, который фактически выступал организатором и координатором нелегальных перевозок туристов, получая от этого основной доход и распределяя его между исполнителями», — проинформировало ведомство.
Правоохранительные органы подозревают этого мужчину из-за целого ряда собранных доказательств, в том числе телефонных звонков, переписок и неоднократных крупных поступлений денежных средств.
Все это указывает на его причастность к данной незаконной деятельности. При этом получение от нее прибыли противоречит его статусу безработного человека.
Задержанный причастен к трагедии, произошедшей в районе мыса Хобой 20 февраля. Тогда под лед Байкала провалился автомобиль УАЗ с группой китайских туристов. Из-за чего машина оказалась на глубине 18 метров. Восемь человек погибли, включая несовершеннолетнего. Выжить удалось одному туристу.
Расследование продолжается. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что выжить пассажирам провалившегося под лед автомобиля было практически невозможно. Слишком большое количество факторов работали против людей.
