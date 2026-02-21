«Сильный шок»: администратор базы о состоянии выжившего туриста на Байкале

Выжившего на льду Байкала туриста из Китая готовят к отправке в Иркутск

Единственного выжившего туриста из Китая в трагедии на льду озера Байкал доставят в Иркутск в сопровождении представителей консульства. Об этом сообщил администратор базы отдыха «Звезда Байкала» Денис в разговоре с 5-tv.ru.

По его словам, мужчина находится под наблюдением на турбазе. Первоначально он был в состоянии сильного шока, однако на данный момент его самочувствие улучшилось.

В Иркутск его планируют отправить уже вечером, организацией поездки занимаются сотрудники китайского консульства, которые прибыли в регион накануне ночью. Администратор отметил, что до отъезда турист остается в гостинице под присмотром.

Автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале

Трагедия произошла в районе мыса Хобой 20 февраля. Автомобиль УАЗ с туристами провалился под лед. По данным регионального управления МЧС России по Иркутской области, машина попала в ледовый разлом шириной около трех метров. Глубина в месте происшествия достигает 18 метров. На место направили спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев до этого сообщал, что затонувший автомобиль обнаружили при помощи подводных камер, которые зафиксировали тела погибших. В салоне находились местный водитель и туристы, которые приехали самостоятельно.

Как сообщал 5-tv.ru ранее, в Следственном комитете РФ заявили, что личности всех восьми погибших установлены. Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности. Единственный выживший уже дал показания следователям. Проверку по факту происшествия проводит прокуратура.

