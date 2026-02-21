«Сильный шок»: администратор базы о состоянии выжившего туриста на Байкале
Мужчина занимается оформлением документов для дальнейшего отъезда.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Выжившего на льду Байкала туриста из Китая готовят к отправке в Иркутск
Единственного выжившего туриста из Китая в трагедии на льду озера Байкал доставят в Иркутск в сопровождении представителей консульства. Об этом сообщил администратор базы отдыха «Звезда Байкала» Денис в разговоре с 5-tv.ru.
По его словам, мужчина находится под наблюдением на турбазе. Первоначально он был в состоянии сильного шока, однако на данный момент его самочувствие улучшилось.
В Иркутск его планируют отправить уже вечером, организацией поездки занимаются сотрудники китайского консульства, которые прибыли в регион накануне ночью. Администратор отметил, что до отъезда турист остается в гостинице под присмотром.
Автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале
Трагедия произошла в районе мыса Хобой 20 февраля. Автомобиль УАЗ с туристами провалился под лед. По данным регионального управления МЧС России по Иркутской области, машина попала в ледовый разлом шириной около трех метров. Глубина в месте происшествия достигает 18 метров. На место направили спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев до этого сообщал, что затонувший автомобиль обнаружили при помощи подводных камер, которые зафиксировали тела погибших. В салоне находились местный водитель и туристы, которые приехали самостоятельно.
Как сообщал 5-tv.ru ранее, в Следственном комитете РФ заявили, что личности всех восьми погибших установлены. Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности. Единственный выживший уже дал показания следователям. Проверку по факту происшествия проводит прокуратура.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 21 февр
- Тела восьми человек подняты водолазами со дна Байкала
- 21 февр
- СК установил личности всех погибших в затонувшем автомобиле на Байкале
- 20 февр
- Среди погибших на Байкале китайских туристов был 14-летний подросток
- 20 февр
- Один пассажир затонувшего на Байкале УАЗа с китайскими туристами выжил
- 20 февр
- Погибшие на Байкале китайские туристы не оформляли экскурсию через туроператоров
- 20 февр
- Водителем утонувшего на Байкале авто оказался бывший детский тренер по футболу
- 20 февр
- Обнаружены тела семи человек на месте провала автомобиля на Байкале
- 20 февр
- Автомобиль ушел под лед у мыса Хобой — что известно о трагедии на Байкале
- 20 февр
- Губернатор Иркутской области прокомментировал трагедию с туристами на Байкале
- 20 февр
- Автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале — есть погибшие
85%
Нашли ошибку?