Один пассажир затонувшего на Байкале УАЗа с китайскими туристами выжил

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Всего в автомобиле находилось девять человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале

Один человек, находившийся в затонувшем на Байкале автомобиле УАЗ, выжил. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Следственный комитет (СК) Иркутской области.

«Пострадавший находится на базе отдыха, в ближайшее время его допросят следователи», — проинформировали в ведомстве.

В СК добавили, что установили личности пяти человек, находившихся в затонувшем транспортном средстве. В их числе 44-летний местный житель Николай Доржеев и выживший турист. Последнему удалось выбраться на берег самостоятельно.

Трагедия произошла 20 февраля в Ольхонском районе, недалеко от мыса Хобой. Глубина в месте провала равна 18 метрам.

В автомобиле находилось девять человек, большинство из них — это граждане Китая. Водителем УАЗа был Доржеев он предоставлял туристические услуги, однако его последняя поездка была не зарегистрирована.

Известно, что спасателями были обнаружены теля семи человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что погибшие на Байкале китайские туристы не оформляли экскурсию через туроператоров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале
