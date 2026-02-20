Среди погибших на Байкале китайских туристов был 14-летний подросток
В Иркутской области проведут проверку, чтобы выявить нелегальных перевозчиков по туристическим маршрутам.
Фото: 5-tv.ru
В автомобиле, ушедшем под лед на Байкале, находилась супружеская пара с сыном
Среди погибших туристов из Китая, провалившихся под лед на Байкале, оказался 14-летний подросток. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем официальном Telegram-канале. Тела семерых погибших на Байкале туристов обнаружены с помощью подводной камеры, уточнил он. При этом установлены личности пяти,
«Установлены личности пяти человек, водитель — 44-летний местный житель и четыре туриста (1 выживший): семья из КНР, чьи данные сохранились в базе данных гостиницы: супружеская пара, их 14-летний ребенок и еще одна родственница», — написал глава Иркутской области.
Игорь Кобзев выразил соболезнования родственникам погибших и в очередной раз призвал жителей не выходить на лед. Губернатор также поручил профильным ведомствам региона провести проверку перевозчиков в туристических местах, чтобы выявить нелегальных.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что туристы из Китая не оформляли экскурсию официально. Они договорились о поездке по озеру с местным жителем самостоятельно. Им оказался 44-летний Николай Доржеев, который работал детским тренером по футболу.
