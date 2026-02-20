Водителем утонувшего на Байкале авто оказался бывший детский тренер по футболу

Водителем утонувшего на Байкале автомобиля оказался бывший местный детский тренер по футболу 44-летний Николай Доржеев. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По имеющейся информации, мужчина представлял туристические услуги по деятельности пассажирского транспорта. При этом его последняя поездка на озеро не была зарегистрирована.

Перед тем как стать шофером, Николай работал детским тренером по футболу в поселке Хужир в Иркутской области. Доржеев устроился Ольхонскую детско-юношескую спортивную школу 11 лет назад. Также есть информация о том, что мужчина имел уголовное прошлое. По предварительным данным, он был судим по статье «Грабеж». Больше подробностей о жизни Николая нет.

Прежде стало известно, что на Байкале под лед ушел автомобиль, внутри которого находились китайские туристы. В результате ЧП погибли семь пассажиров. Поиск пострадавших продолжается. Всего машине было девять человек. Неизвестна, в том числе судьба Николая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.