Погибшие на Байкале китайские туристы не оформляли экскурсию через туроператоров

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Предварительно, в результате ЧП погибли семь человек.

Погибшие на Байкале китайские туристы оформляли экскурсию

Фото: www.globallookpress.com/Lake Baikal ice

Тема:
Автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале

Китайские туристы, погибшие 20 февраля на Байкале, не оформляли экскурсию через туроператоров. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что путешественники из КНР самостоятельно договорились о поездке по озеру с местным жителем.

Как сообщил источник 5-tv.ru, водителем утонувшего на Байкале автомобиля оказался местный детский тренер по футболу — 44-летний Николай Доржеев. Он предоставлял туристические услуги. При этом, по имеющейся сейчас информации, его последняя поездка не была зарегистрирована.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внутри машины, которая ушла под лед на Байкале находилось девять человек. Многие из них — граждане Китая. Трагедию подтвердил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На месте ЧП продолжают работать экстренные службы. В результате происшествия погибли семь человек. Еще одному пассажиру удалось выбраться на берег самостоятельно. Последнего продолжают искать. Судьба водителя пока неизвестна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале
