Автомобиль ушел под лед у мыса Хобой — что известно о трагедии на Байкале

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 70 0

По предварительным данным, погибли люди.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

Тема:
Автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале

Днем 20 февраля на льду Байкала в районе мыса Хобой автомобиль «УАЗ» с туристами провалился в полынью — по предварительным данным, погибли люди. Информацию о ЧП подтвердили власти региона, а Следственный комитет и транспортная полиция начали проверки и возбудили уголовное дело.

Мыс Хобой (остров Ольхон) — один из самых популярных зимних маршрутов у туристов.

Время ЧП и первые сообщения

По предварительной информации транспортной полиции, сигнал о происшествии поступил около 15:30 по местному времени. Параллельно в других сообщениях указывалось, что все случилось в обеденное время — точные обстоятельства и хронологию сейчас уточняют.

На месте сразу начали работать экстренные службы, а информация о пострадавших поначалу проходила как уточняемая.

Сколько человек было в машине

По предварительным данным, в УАЗике находились 9 человек.

Одновременно звучала тяжелая предварительная оценка: в машине могли погибнуть 7 человек. Остальных пассажиров и водителя продолжают искать, предполагая худший исход.

Поиски

К месту трагедии направили спасателей Сахюртинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. По данным пресс-службы, группа выдвинулась в составе:

  • двух единиц техники;
  • пяти спасателей.

Отдельно подчеркивалось, что им предстоит пройти около 75 километров, и уже после прибытия ожидались более точные сведения о ситуации.

Реакция властей и уведомление консульства

О происшествии публично сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Также отмечалось, что туристы были гражданами Китая, и Генеральное консульство КНР в Иркутске уведомили о случившемся.

Уголовное дело и статьи

После ЧП в Иркутской области возбудили уголовное дело. Следственные органы СК России по региону квалифицировали ситуацию по двум составам:

  • ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц;
  • ч. 3 ст. 293 УК РФ — халатность.

Что делают следователи

На месте работает следственно-оперативная группа: следователи СК, полиция и МЧС. Параллельно транспортная полиция проводит собственную проверку.

Сообщается, что:

  • идут поисковые мероприятия;
  • устанавливаются все обстоятельства происшествия;
  • допрашивают очевидцев;
  • беседуют с представителями системы профилактики, отвечающими за безопасность на водном объекте.

Почему эта точка на Байкале важна

Мыс Хобой зимой — магнит для туристов, но выезд на лед в такие места безопасен только при строгом соблюдении правил и маршрутов. Именно то, как была организована перевозка и соблюдались ли требования безопасности, сейчас и станет ключевым вопросом для следствия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

