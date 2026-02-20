Автомобиль ушел под лед у мыса Хобой — что известно о трагедии на Байкале
По предварительным данным, погибли люди.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов
УАЗ с туристами ушел под лед у мыса Хобой
Днем 20 февраля на льду Байкала в районе мыса Хобой автомобиль «УАЗ» с туристами провалился в полынью — по предварительным данным, погибли люди. Информацию о ЧП подтвердили власти региона, а Следственный комитет и транспортная полиция начали проверки и возбудили уголовное дело.
Мыс Хобой (остров Ольхон) — один из самых популярных зимних маршрутов у туристов.
Время ЧП и первые сообщения
По предварительной информации транспортной полиции, сигнал о происшествии поступил около 15:30 по местному времени. Параллельно в других сообщениях указывалось, что все случилось в обеденное время — точные обстоятельства и хронологию сейчас уточняют.
На месте сразу начали работать экстренные службы, а информация о пострадавших поначалу проходила как уточняемая.
Сколько человек было в машине
По предварительным данным, в УАЗике находились 9 человек.
Одновременно звучала тяжелая предварительная оценка: в машине могли погибнуть 7 человек. Остальных пассажиров и водителя продолжают искать, предполагая худший исход.
Поиски
К месту трагедии направили спасателей Сахюртинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. По данным пресс-службы, группа выдвинулась в составе:
- двух единиц техники;
- пяти спасателей.
Отдельно подчеркивалось, что им предстоит пройти около 75 километров, и уже после прибытия ожидались более точные сведения о ситуации.
Реакция властей и уведомление консульства
О происшествии публично сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Также отмечалось, что туристы были гражданами Китая, и Генеральное консульство КНР в Иркутске уведомили о случившемся.
Уголовное дело и статьи
После ЧП в Иркутской области возбудили уголовное дело. Следственные органы СК России по региону квалифицировали ситуацию по двум составам:
- ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц;
- ч. 3 ст. 293 УК РФ — халатность.
Что делают следователи
На месте работает следственно-оперативная группа: следователи СК, полиция и МЧС. Параллельно транспортная полиция проводит собственную проверку.
Сообщается, что:
- идут поисковые мероприятия;
- устанавливаются все обстоятельства происшествия;
- допрашивают очевидцев;
- беседуют с представителями системы профилактики, отвечающими за безопасность на водном объекте.
Почему эта точка на Байкале важна
Мыс Хобой зимой — магнит для туристов, но выезд на лед в такие места безопасен только при строгом соблюдении правил и маршрутов. Именно то, как была организована перевозка и соблюдались ли требования безопасности, сейчас и станет ключевым вопросом для следствия.
