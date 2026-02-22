Бойцы группировки «Днепр» бьют рекорды в зоне проведения СВО

Европейцам все равно, каким будет население Украины и какие у нее границы. Тем более тем, кто зарабатывает миллиарды на войне, как директор оружейного концерна Rheinmetall. Кто платит, украинцы или нет, не важно — лишь бы платили, а ВСУ воевали. Не важно как… Репортаж — корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

На неделе группировка «Днепр» — абсолютный рекордсмен, если мерить успехи через призму статистики. Сразу три села в Запорожской области перешли под контроль России: Магдалиновка, Приморское и Запасное. Тем самым наша армия подписала приговор распиаренному киевским режимом «наступлению» ВСУ на этом направлении.

«Восточники» стали соавторами общего успеха армии на все том же Запорожье, подсобив делу освобождением села Криничное.

В Сумской области взято село Харьковка бойцами группировки «Север». Так они расширили свой плацдарм до 13 километров, в котором теперь находится уже четыре освобожденных населенных пункта.

Продолжается и битва за Красный Лиман, в которой активно участвует группировка «Запад» и танкисты 25-й армии. Особый газотурбинный двигатель Т-80 позволяет им подбираться к закрытым позициям почти бесшумно.

«Встал — тебя не слышно, не видно. Ночью и днем можно. Это уже огромные плюсы. И уходить на нем хорошо, не каждая птичка может догнать», — доложил командир танка 25 армии группировки войск «Запад» с позывным «Сержант».

Правда, вскоре в процесс могут вмешаться погодные условия. Сейчас все ожидают оттепель, особенно в южных регионах, на Донбассе, и это может стать некоторой проблемой, которая немножко осложнит скорость продвижения.

Жарко и на Купянском направлении. Медик штурмовой группы «Логист», был ранен, но остался с ребятами и за месяц смог эвакуировать и спасти 30 человек.

«Я, когда вышел, один боец позвонил мне лично по видео, болтали долго и в какой-то момент к нему подошла дочка маленькая и говорит: „Дядя Леша, спасибо за то, что спас нашего папу“. И после этого я понял, что спас не чью-то жизнь, я спас целую семью», — поделился боец 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Логист».

Все это время, находясь в аду передовой и оставаясь без связи, он записывал видеосообщения для отца. Это, по сути, личный фронтовой дневник солдата. «Логисту» с его выжившими товарищами удалось выйти к своим.

В распоряжении 5-tv.ru также есть кадры, как наши разведчики с помощью беспилотников ZALA выявляют цели и наводят орудия. Противнику не спрятаться и за 30 километров от линии боевого соприкосновения. Движение российской армии вперед не прекращается ни на минуту.

