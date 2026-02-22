Рекорды «Днепра»: как российская армия подписала приговор «наступлению» ВСУ

Эфирная новость 43 0

ВС РФ активно продвигаются вперед в зоне проведения спецоперации.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Бойцы группировки «Днепр» бьют рекорды в зоне проведения СВО

Европейцам все равно, каким будет население Украины и какие у нее границы. Тем более тем, кто зарабатывает миллиарды на войне, как директор оружейного концерна Rheinmetall. Кто платит, украинцы или нет, не важно — лишь бы платили, а ВСУ воевали. Не важно как… Репортаж — корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

На неделе группировка «Днепр» — абсолютный рекордсмен, если мерить успехи через призму статистики. Сразу три села в Запорожской области перешли под контроль России: Магдалиновка, Приморское и Запасное. Тем самым наша армия подписала приговор распиаренному киевским режимом «наступлению» ВСУ на этом направлении.

«Восточники» стали соавторами общего успеха армии на все том же Запорожье, подсобив делу освобождением села Криничное.

В Сумской области взято село Харьковка бойцами группировки «Север». Так они расширили свой плацдарм до 13 километров, в котором теперь находится уже четыре освобожденных населенных пункта.

Продолжается и битва за Красный Лиман, в которой активно участвует группировка «Запад» и танкисты 25-й армии. Особый газотурбинный двигатель Т-80 позволяет им подбираться к закрытым позициям почти бесшумно.

«Встал — тебя не слышно, не видно. Ночью и днем можно. Это уже огромные плюсы. И уходить на нем хорошо, не каждая птичка может догнать», — доложил командир танка 25 армии группировки войск «Запад» с позывным «Сержант».

Правда, вскоре в процесс могут вмешаться погодные условия. Сейчас все ожидают оттепель, особенно в южных регионах, на Донбассе, и это может стать некоторой проблемой, которая немножко осложнит скорость продвижения.

Жарко и на Купянском направлении. Медик штурмовой группы «Логист», был ранен, но остался с ребятами и за месяц смог эвакуировать и спасти 30 человек.

«Я, когда вышел, один боец позвонил мне лично по видео, болтали долго и в какой-то момент к нему подошла дочка маленькая и говорит: „Дядя Леша, спасибо за то, что спас нашего папу“. И после этого я понял, что спас не чью-то жизнь, я спас целую семью», — поделился боец 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Логист».

Все это время, находясь в аду передовой и оставаясь без связи, он записывал видеосообщения для отца. Это, по сути, личный фронтовой дневник солдата. «Логисту» с его выжившими товарищами удалось выйти к своим.

В распоряжении 5-tv.ru также есть кадры, как наши разведчики с помощью беспилотников ZALA выявляют цели и наводят орудия. Противнику не спрятаться и за 30 километров от линии боевого соприкосновения. Движение российской армии вперед не прекращается ни на минуту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
22 февр
Серьезные вопросы любят тишину: как прошли переговоры России и Украины в Женеве
21 февр
ВС РФ освободили населенный пункт Карповка в Донецкой Народной Республике
21 февр
Ка-52М уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
21 февр
Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган». Лучшее видео из зоны СВО
21 февр
ФСБ России указала на опасность Telegram для военнослужащих ВС РФ
20 февр
Гаубицы М-46 уничтожили технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
20 февр
«Ланцеты» бьют по позициям врага. Лучшее видео из зоны СВО
20 февр
В Генштабе РФ заявили, что потери Украины превысили 1,5 млн боевиков
19 февр
Тяжело в учении, легко в бою! Лучшее видео из зоны СВО
19 февр
Гаубица «Мста-С» уничтожила опорный пункт боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
-6° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:14
Побег из «просвещенной» Франции: жители страны подают заявки на гражданство РФ
6:50
Рекорды «Днепра»: как российская армия подписала приговор «наступлению» ВСУ
6:33
Мошенники не дремлют: как обманывают продавцов в интернете — новая схема
6:14
Трамп объявил об отправке госпитального судна к побережью Гренландии
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака
5:32
ЕС не спешит выделять Киеву обещанный кредит

Сейчас читают

Расследование трагедии: почему гибель восьми человек на Байкале не останавливает других туристов от риска
Погибшая при пожаре в Подмосковье пенсионерка была тяжело больна
В России предлагают отменить бахилы в больницах и поликлиниках
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции