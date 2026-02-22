Во всех аэропортах Москвы ввели ограничения на полеты
Московские аэропорты не принимают и не отправляют рейсы.
Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey
Росавиация ввела ограничения на полеты в четырех аэропортах Москвы
Все столичные аэропорты временно закрыли. Ограничения ввели в воздушных гаванях Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, сообщает пресс-служба Росавиации.
С 15:25 по московскому времени аэропорты не принимают и не отправляют рейсы.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.
Прежде мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении десяти дронов ВСУ на подлете к столице. По его данным, на месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащие нанесли удары по логистическому центру и месту хранения беспилотных летательных аппаратов Украины, а также комплектующих к ним. Операция была выполнена с помощью оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.
