Группа боевиков была уничтожена.

Опубликовано видео работы САУ «Малка» на красноармейском направлении СВО

Расчеты САУ «Малка» уничтожили укрепленный район обороны ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

На участке был оборудован пункт управления беспилотниками, огневые позиции, а также места размещения личного состава. Территория была зачищена от неприятеля.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

