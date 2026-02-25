«Малка» накрыла огнем укрепрайон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Группа боевиков была уничтожена.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
Опубликовано видео работы САУ «Малка» на красноармейском направлении СВО
Расчеты САУ «Малка» уничтожили укрепленный район обороны ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
На участке был оборудован пункт управления беспилотниками, огневые позиции, а также места размещения личного состава. Территория была зачищена от неприятеля.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 25 февр
- Российские FPV-дроны настигли боевиков ВСУ в лесу. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 февр
- ВС РФ расширяют полосу безопасности в Харьковской области
- 24 февр
- Supercam S350 — в помощь артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 февр
- Ми-28НМ разнес «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 февр
- Более 30 тысяч подарков подготовили москвичи для бойцов СВО к 23 февраля
- 23 февр
- Артиллерийский огонь накрыл блиндажи ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 февр
- Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 февр
- «На ноги не могу встать»: Украине не хватает ресурсов продолжать конфликт
- 22 февр
- Рекорды «Днепра»: как российская армия подписала приговор «наступлению» ВСУ
- 22 февр
- Серьезные вопросы любят тишину: как прошли переговоры России и Украины в Женеве
Читайте также
43%
Нашли ошибку?