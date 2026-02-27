«Больная тема на всю жизнь»: директор Долиной о скандале звезды из-за квартиры
После скандала друзья певицы решили подарить ей ключи от новой жилплощади.
Фото: legion-media/Persona Stars/053
Сергей Пудовкин: Долина не расскажет, если вдруг у нее появится новая квартира
На фоне слухов о том, что друзья певицы хотят подарить народной артистке России Ларисе Долиной квартиру, ее директор Сергей Пудовкин заявил, что эта тема для нее «болезненная». Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.
«Я лично от себя, исключительно лично от себя, могу сказать: тема с квартирой для Ларисы Долиной на всю жизнь больная и тяжелая», — высказался он.
Он предпочел не комментировать слухи о том, подарят ли друзья артистке ключи от заветной жилплощади в столице.
«По подаркам оставим это право тому, кто дарит или получает. Даже если это открытка. Телефон, машина или квартира», — отметил Пудовкин.
Директор Ларисы Долиной также подчеркнул, что даже если певица получит дорогой подарок, она вряд ли станет им хвастаться после громкого скандала. Он призвал поклонников сосредоточиться на ее творческих планах.
«Лариса Долина сейчас готовит премьеру. Будет большой концертный тур с новой программой и большая театральная постановка», — отметил Пудовкин.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Долина сейчас арендует квартиру в Москве и даже планирует ее купить. Однако риелтор Юлия Юсова считает, что это невыгодно, так как объект артистке не продадут дешевле только за то, что она там живет.
