«Золотая» сделка или обуза? Сможет ли Лурье заработать на квартире Долиной
Жилплощадь в Хамовниках рискует «зависнуть» на рынке, несмотря на звездный статус и элитный район.
Риелтор Юсова: Лурье не сможет выгодно перепродать скандальную квартиру Долиной
Скандалы вокруг бывшей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной не утихают. В интернете заговорили о том, что новая хозяйка жилплощади в Хамовниках, Полина Лурье, сможет перепродать элитные метры за 424 миллиона рублей. Риелтор Юлия Юсова эксклюзивно для 5-tv.ru объяснила, почему реальность далека от «золотых гор».
Многократной выгоды не будет
Несмотря на оценки в 424 миллиона, эксперт сомневается, что Полина Лурье сможет выручить такую сумму. Изначально квартира была куплена за 112 миллионов рублей — цена явно занижена из-за спешки и мошеннической схемы. Даже если рыночная стоимость объекта сейчас около 200–220 миллионов, о «многократной» прибыли речи не идет.
«Премиальная недвижимость не прыгает в цене в разы. А скандальный фон снижает ликвидность. У кого есть 200 миллионов, у того есть и выбор. Обычно такие люди предпочитают объекты без медийного», — отмечает Юлия Юсова.
Кроме того, при продаже новой владелице придется заплатить солидный налог на доход, так как срок владения квартирой минимальный. В итоге чистая прибыль окажется гораздо меньше, чем кажется со стороны.
Новая жизнь Долиной
Пока решается судьба бывшего жилья, народная артистка уже обосновалась в другой квартире. Лариса Долина сейчас арендует жилье, которым очень довольна, и даже задумывается о его покупке в будущем.
Юлия Юсова подчеркивает, что никакой финансовой выгоды в покупке арендованной квартиры нет. Цена для Долиной будет такой же, как и для любого другого человека с улицы. Дешевле объект не отдадут только из-за того, что она там уже живет.
«Плюс в том, что арендатор уже "примерил" на себя эту квартиру. Он знает, где сквозит, где шумно, насколько удобно расположение. Он покупает осознанно, без иллюзий, и это ценно», — пояснила риелтор.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что осужденные за мошенничество по делу Долиной подали апелляцию с требованием отменить вынесенный приговор и вернуть материалы уголовного дела прокурору для дополнительного расследования.
