«Золотая» сделка или обуза? Сможет ли Лурье заработать на квартире Долиной

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 59 0

Жилплощадь в Хамовниках рискует «зависнуть» на рынке, несмотря на звездный статус и элитный район.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Риелтор Юсова: Лурье не сможет выгодно перепродать скандальную квартиру Долиной

Скандалы вокруг бывшей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной не утихают. В интернете заговорили о том, что новая хозяйка жилплощади в Хамовниках, Полина Лурье, сможет перепродать элитные метры за 424 миллиона рублей. Риелтор Юлия Юсова эксклюзивно для 5-tv.ru объяснила, почему реальность далека от «золотых гор».

Многократной выгоды не будет

Несмотря на оценки в 424 миллиона, эксперт сомневается, что Полина Лурье сможет выручить такую сумму. Изначально квартира была куплена за 112 миллионов рублей — цена явно занижена из-за спешки и мошеннической схемы. Даже если рыночная стоимость объекта сейчас около 200–220 миллионов, о «многократной» прибыли речи не идет.

«Премиальная недвижимость не прыгает в цене в разы. А скандальный фон снижает ликвидность. У кого есть 200 миллионов, у того есть и выбор. Обычно такие люди предпочитают объекты без медийного», — отмечает Юлия Юсова.

Кроме того, при продаже новой владелице придется заплатить солидный налог на доход, так как срок владения квартирой минимальный. В итоге чистая прибыль окажется гораздо меньше, чем кажется со стороны.

Новая жизнь Долиной

Пока решается судьба бывшего жилья, народная артистка уже обосновалась в другой квартире. Лариса Долина сейчас арендует жилье, которым очень довольна, и даже задумывается о его покупке в будущем.

Юлия Юсова подчеркивает, что никакой финансовой выгоды в покупке арендованной квартиры нет. Цена для Долиной будет такой же, как и для любого другого человека с улицы. Дешевле объект не отдадут только из-за того, что она там уже живет.

«Плюс в том, что арендатор уже "примерил" на себя эту квартиру. Он знает, где сквозит, где шумно, насколько удобно расположение. Он покупает осознанно, без иллюзий, и это ценно», — пояснила риелтор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что осужденные за мошенничество по делу Долиной подали апелляцию с требованием отменить вынесенный приговор и вернуть материалы уголовного дела прокурору для дополнительного расследования.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

