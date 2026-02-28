США наносят удары по иранским объектам с воздуха и моря

США 28 февраля начали наносить удары по иранским объектам с воздуха и моря, об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По словам источника, атаки осуществляются одновременно авиацией и морскими силами. Основными целями названы объекты иранской ядерной промышленности, а также ключевые военные базы. Масштаб и точное число задействованных сил не уточняются.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американские военные проводят масштабную операцию против Ирана. Подробности ее проведения и возможные сроки в заявлении не раскрывались.

Параллельно 28 февраля Армия обороны Израиля атаковала центр Тегерана. Взрывы прогремели возле Тегеранского университета, в районе аэропорта и в нескольких других частях столицы. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил о превентивном ударе по Ирану. Операция получила название «Щит Иегуды». По данным израильского военного ведомства, удары координируют Соединенные Штаты, а подготовка к ним велась четыре месяца.

Отмечается, что в последние недели руководство США последовательно перебрасывало дополнительные силы на Ближний Восток. К берегам Израиля уже прибыл один американский авианосец, ожидается прибытие второго.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.