США наносят удары по иранским объектам с воздуха и моря

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Операция проходит параллельно с действиями Израиля в Тегеране.

США наносят удары по иранским объектам с воздуха и моря

Фото: © Getty Images/Lauren DeCicca

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Израиль нанес превентивный удар по Ирану

США 28 февраля начали наносить удары по иранским объектам с воздуха и моря, об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По словам источника, атаки осуществляются одновременно авиацией и морскими силами. Основными целями названы объекты иранской ядерной промышленности, а также ключевые военные базы. Масштаб и точное число задействованных сил не уточняются.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американские военные проводят масштабную операцию против Ирана. Подробности ее проведения и возможные сроки в заявлении не раскрывались.

Параллельно 28 февраля Армия обороны Израиля атаковала центр Тегерана. Взрывы прогремели возле Тегеранского университета, в районе аэропорта и в нескольких других частях столицы. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил о превентивном ударе по Ирану. Операция получила название «Щит Иегуды». По данным израильского военного ведомства, удары координируют Соединенные Штаты, а подготовка к ним велась четыре месяца.

Отмечается, что в последние недели руководство США последовательно перебрасывало дополнительные силы на Ближний Восток. К берегам Израиля уже прибыл один американский авианосец, ожидается прибытие второго.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Израиль нанес превентивный удар по Ирану
28 февр
Самолеты из РФ будут летать в страны Персидского залива обходными маршрутами
28 февр
Мирные жители Ирана пострадали в результате ударов Израиля
28 февр
Трамп заявил о начале военной операции США против Ирана
28 февр
В Тегеране в районе аэропорта слышны взрывы
28 февр
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи вывезен в безопасное место
28 февр
Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
28 февр
США координируют удары Израиля по столице Ирана
28 февр
Израиль закрыл воздушное пространство после ударов по Тегерану
28 февр
Густой дым поднялся после удара Израиля по Ирану
28 февр
Израиль нанес превентивный удар по Ирану
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

11:02
Самолеты из РФ будут летать в страны Персидского залива обходными маршрутами
11:00
Танки Т-80БВМ уничтожили минометные расчеты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11:00
С домовым шутки плохи: как подружиться с хранителем очага — простые ритуалы на счастье и деньги
11:00
Не поворачивайся спиной: как выжить при встрече с диким и агрессивным животным
10:57
США наносят удары по иранским объектам с воздуха и моря
10:50
Мирные жители Ирана пострадали в результате ударов Израиля

Сейчас читают

Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
Суд признал экстремистской версию песни «Сигма бой» с антироссийским текстом
Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских дронов над регионами РФ
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео