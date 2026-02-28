«Трамп изменил лозунг»: глава МИД Ирана об ударах США и Израиля

МИД Ирана: Трамп изменил лозунг «Америка прежде всего» на «Израиль прежде всего»

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал военные действия Израиля и США незаконными. Дипломат прокомментировал обострение конфликта в социальных сетях.

Он заявил, что военные действия, которые начали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, «абсолютно неоправданны, незаконны и нелегитимны».

Более того, Аракчи обрушился с критикой на главу Белого дома.

«Трамп изменил лозунг «Америка прежде всего» на «Израиль прежде всего», — написал он.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Иран 28 февраля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац называл данные действия «превентивным ударом».

Позже стало известно, что эта атака разрабатывалась несколько месяцев совместно с США. Штаты также начали масштабную операцию против Ирана. Трамп заявил, что действия направлены на безопасность США из-за угрозы, которую якобы может представлять ядерная программа Ирана.

В ответ на это Иран атаковал военные объекты Штатов на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что военный эксперт Борис Джерелиевский уверен в долгосрочности войны на Ближнем Востоке. Он отметил, что США могут оказаться в западне затяжного конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.