«Трамп изменил лозунг»: глава МИД Ирана об ударах США и Израиля
По мнению дипломата, интересы США для главы Белого дома больше не на первом месте.
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
МИД Ирана: Трамп изменил лозунг «Америка прежде всего» на «Израиль прежде всего»
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал военные действия Израиля и США незаконными. Дипломат прокомментировал обострение конфликта в социальных сетях.
Он заявил, что военные действия, которые начали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, «абсолютно неоправданны, незаконны и нелегитимны».
Более того, Аракчи обрушился с критикой на главу Белого дома.
«Трамп изменил лозунг «Америка прежде всего» на «Израиль прежде всего», — написал он.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Иран 28 февраля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац называл данные действия «превентивным ударом».
Позже стало известно, что эта атака разрабатывалась несколько месяцев совместно с США. Штаты также начали масштабную операцию против Ирана. Трамп заявил, что действия направлены на безопасность США из-за угрозы, которую якобы может представлять ядерная программа Ирана.
В ответ на это Иран атаковал военные объекты Штатов на Ближнем Востоке.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что военный эксперт Борис Джерелиевский уверен в долгосрочности войны на Ближнем Востоке. Он отметил, что США могут оказаться в западне затяжного конфликта.
