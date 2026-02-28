Военный эксперт считает, что США могут оказаться в западне затяжного конфликта

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 57 0

Атака Ирана по авианосцу и базам США свидетельствует о полномасштабной эскалации.

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Борис Джерелиевский: США на грани полномасштабной войны с Ираном

Ситуация на Ближнем Востоке переросла в открытое военное противостояние, и рассчитывать на быстрые договоренности не стоит. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил военный эксперт Борис Джерелиевский.

«Мы видим, что Иран отвечает достаточно жестко, уже нанесены удары и по американским военным базам в регионе. ПВО не сумела их предотвратить — были попадания. Есть информация, что уже нанесен удар по авианосцу „Авраам Линкольн"», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Израиль уже мобилизует резервистов, что подтверждает масштаб эскалации. По его мнению, США могут оказаться в ловушке.

«Вместо очередного блицкрига они получат новый вариант даже не Ирака, а гораздо более серьезного конфликта. Иран — это гораздо более сплоченная и мощная страна», — считает Джерелиевский.

Аналитик предположил, что Вашингтон может применить тактику истощения, чередуя удары с переговорами.

Он также обратил внимание на ограниченность ресурсов США для сухопутной операции: для накопления сил и пополнения боезапаса кораблей потребуется время, чем Иран может воспользоваться.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что около двух тысяч россиян находятся в Катаре, Омане и Бахрейне на фоне эскалации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
28 февр
Движение танкеров через Ормузский пролив приостановлено
28 февр
TOI: Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном
28 февр
КСИР объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля
28 февр
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с членами Совбеза
28 февр
«Трамп изменил лозунг»: глава МИД Ирана об ударах США и Израиля
28 февр
Глава МИД Омана призвал США не втягиваться в войну с Ираном
28 февр
США атаковали Иран десятками ракет Tomahawk
28 февр
«Росатом» вывез из Ирана 94 сотрудников и их детей
28 февр
Укрепит многополярный мир: экс-советник генсека ООН о последствиях атаки на Иран
28 февр
В НАТО прокомментировали обострение конфликта на Ближнем Востоке
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

17:13
Движение танкеров через Ормузский пролив приостановлено
17:08
TOI: Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном
17:02
КСИР объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля
17:02
Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок
16:55
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с членами Совбеза
16:54
«Трамп изменил лозунг»: глава МИД Ирана об ударах США и Израиля

Сейчас читают

Что делать находящимся на Ближнем Востоке россиянам: номера посольств, отмена рейсов, правила безопасности
Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
Суд признал экстремистской версию песни «Сигма бой» с антироссийским текстом
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео