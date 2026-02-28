Военный эксперт считает, что США могут оказаться в западне затяжного конфликта

Борис Джерелиевский: США на грани полномасштабной войны с Ираном

Ситуация на Ближнем Востоке переросла в открытое военное противостояние, и рассчитывать на быстрые договоренности не стоит. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил военный эксперт Борис Джерелиевский.

«Мы видим, что Иран отвечает достаточно жестко, уже нанесены удары и по американским военным базам в регионе. ПВО не сумела их предотвратить — были попадания. Есть информация, что уже нанесен удар по авианосцу „Авраам Линкольн"», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Израиль уже мобилизует резервистов, что подтверждает масштаб эскалации. По его мнению, США могут оказаться в ловушке.

«Вместо очередного блицкрига они получат новый вариант даже не Ирака, а гораздо более серьезного конфликта. Иран — это гораздо более сплоченная и мощная страна», — считает Джерелиевский.

Аналитик предположил, что Вашингтон может применить тактику истощения, чередуя удары с переговорами.

Он также обратил внимание на ограниченность ресурсов США для сухопутной операции: для накопления сил и пополнения боезапаса кораблей потребуется время, чем Иран может воспользоваться.

