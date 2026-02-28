ВС Иордании перехватили и сбили 49 иранских баллистических ракет и беспилотников
Иран нанес масштабный ракетный удар по базам США в регионе.
Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour; 5-tv.ru
Иордания отразила массированный удар Ирана по своей территории. Об этом сообщает государственное агентство Petra со ссылкой на заявление вооруженных сил королевства.
Согласно официальным данным, иорданские ПВО перехватили и уничтожили 49 иранских баллистических ракет и беспилотников, которые были нацелены на объекты в стране.
Это произошло на фоне резкой эскалации ситуации на Ближнем Востоке 28 февраля. После совместного удара США и Израиля по Ирану (операция «Щит Иегуды» / «Рык льва») Тегеран нанес массированный ответный удар по американским базам в регионе.
Помимо Иордании, иранским атакам подверглись объекты в Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте и Саудовской Аравии.
Ранее глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди обратился к Вашингтону с призывом остановить эскалацию и не втягиваться в полномасштабную войну с Тегераном. Дипломат предупредил, что дальнейшее насилие невыгодно США и лишь отдаляет перспективу мира на Ближнем Востоке.
В МИД РФ действия американской стороны уже назвали безрассудной вооруженной агрессией.
