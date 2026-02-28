США и Израиль начали военную операцию против Ирана: хронология событий

США и Израиль проводят военную операцию против Ирана

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские базы в регионе и запустил ракеты по израильской территории. Мировое сообщество призывает к деэскалации, Россия и Китай созвали экстренное заседание Совбеза ООН.

Израиль наносит превентивный удар

Министр обороны Израиля Исраэль Кац 28 февраля заявил о нанесении превентивного удара по Ирану, чтобы устранить угрозы еврейскому государству. Об этом сообщает The Times of Israel. Удары были нанесены по Тегерану — над иранской столицей поднялся густой столб дыма.

В Иерусалиме прозвучала воздушная тревога. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркнула, что не исключает ракетный обстрел территории страны. Все регионы Израиля переведены с полного режима активности на режим необходимой активности. Министр обороны Кац ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны.

США координируют удары и присоединяются к операции

Удары по столице Ирана координируются США, сообщили в Минобороны Израиля. Операция против Исламской республики планировалась в течение нескольких месяцев, а дату ее начала назначили несколько недель назад.

Президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции США против Ирана. По словам главы государства, действия Ирана несли прямую угрозу США, американским войскам и военным базам за рубежом. Позже Пентагон официально уведомил о старте военной операции под названием «Эпичный гнев».

США запустили десятки крылатых ракет Tomahawk с военно-морских кораблей и истребителей по территории Ирана, сообщила газета Politico. Военная кампания может продолжаться несколько дней.

Иран наносит ответные удары

Корпус стражей исламской революции (КСИР) 28 февраля сообщил о проведении масштабной ответной операции против Израиля с применением ракет и беспилотников. Об этом гостелерадиокомпания IRIB сообщила в Telegram-канале.

«В ответ на агрессию коварного врага в отношении исламской республики Иран, началась первая волна ударов ракетами и БПЛА в сторону Израиля», — говорится в заявлении КСИР.

Позже КСИР объявил о проведении масштабной наступательной операции «Правдивое обещание-4» против Тель-Авива и Вашингтона. Элитные иранские военные заявили, что атаковали американские базы в Бахрейне, Катаре, а также военные объекты «в самом сердце оккупированных палестинских земель».

Корпус стражей исламской революции нанес удары иранскими баллистическими ракетами по четырем военным базам США в регионе. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.

«Четыре военные базы США в регионе подверглись множественным ударам иранских баллистических ракет. Целями стали авиабаза Аль-Удейд в Катаре, база Ас-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Зафра в ОАЭ и Пятая база США в Бахрейне», — говорится в сообщении.

В Генштабе Вооруженных сил Ирана подчеркнули, что военная база любой страны, оказывающей помощь Израилю, станет целью ударов. В министерстве обороны Исламской республики пообещали решительный ответ, который «заставит нарушителей пожалеть о своих преступных действиях».

Командующий Центральным штабом войск ПВО «Хатам-оль-Анбия» генерал-лейтенант Али Абдоллахи заявил, что Иран не прекратит ответную операцию до полного разгрома противника.

Взрывы в регионе

В столице Ирана слышны взрывы в районе аэропорта. Об этом сообщила телевизионная сеть IRINN. По информации СМИ, основной целью атаки была главная воздушная гавань Тегерана — «Мехрабад».

Вслед за Тегераном взрывы прогремели в Исфахане, Куме, Кередже и Керманшахе. Также о взрывах сообщают жители городов Тебриз и Лурестан.

В Бахрейне прозвучали сирены воздушной тревоги, власти призвали жителей ограничить передвижение по основным магистралям. По данным телеканала Al Arabiya, в стране также были слышны несколько взрывов. Серия взрывов раздалась в Кувейте, сообщает телеканал Al Jazeera. В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Абу-Даби — также слышны взрывы, сообщает РИА Новости.

Мобилизация в Израиле

Армия обороны Израиля объявила о мобилизации 70 тысяч резервистов после резкого обострения конфликта с Ираном, сообщил портал Ynet. The Times of Israel сообщает, что Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном.

Ормузский пролив перекрыт

КСИР отдал приказ полностью перекрыть Ормузский пролив, сообщают иранские СМИ. Мониторинг международных систем отслеживания трафика танкеров сообщает о снижении скорости до нуля у нефтяных судов в районе Ормузского пролива. Движение нефтяных танкеров фактически полностью остановлено.

Ряд европейских правительств рекомендовал судовладельцам под их флагами воздерживаться от прохода через Ормузский пролив, один из ключевых маршрутов мировой морской транспортировки нефти.

Руководство Ирана эвакуировано

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи вывезен в безопасное место, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника исламской республики. Позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил NBC, что аятолла Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан живы. «Все высокопоставленные чиновники живы — все в порядке», — отметил дипломат.

Информация о пострадавших россиянах

Посольство России в Иране не располагает информацией о погибших или пострадавших среди граждан РФ после серии атак США и Израиля. Об этом заявили в посольстве РФ в Иране. «Данных о жертвах и раненых среди россиян не поступало», — сказано в официальном сообщении.

Генконсульство РФ в Дубае призвало россиян к осторожности из-за обострения конфликта. «Просим соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми», — заявили в консульстве.

Количество российских туристов в Иране критически маленькое. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. По его словам, если в Израиль граждане России могут въезжать без визы, то Иран последние месяцы визы не выдавал. Данные о путешествующих россиянах уточняются.

Около двух тысяч граждан России находятся в Катаре, Омане и Бахрейне на фоне эскалации, сообщила Ассоциация туроператоров России: Катар — около 1000, Оман — около 700, Бахрейн — около 300.

Аэропорты закрываются, рейсы отменяются

В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Израиля российские авиакомпании заранее проработали обходные маршруты полета для безопасного выполнения рейсов в страны Персидского залива, сообщила пресс-служба Минтранса РФ. Увеличатся расстояния и время в пути, некоторые рейсы начнут объединять.

Власти Кувейта временно закрыли свое воздушное пространство из-за конфликта Израиля, США и Ирана. Международные аэропорты Дубая временно прекращают работу до особого распоряжения. Приостановлены все полеты в международном аэропорту Дубая (DXB) и международном аэропорту «Аль-Мактум» (DWC).

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Дубай и Абу-Даби на 28 февраля. На 1 марта рейсы по этим направлениям планируют выполнять на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости. Рейсы между Москвой и Тегераном пока выполняются по расписанию один раз в неделю по четвергам.

Пассажиры в аэропорту Дубая ожидают вылета в спокойной обстановке, сообщил один из них 5-tv.ru. Их рейс перенесли на два часа, организовали горячее питание.

Реакция Ирана

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что США и Израиль несут ответственность за утренние удары по территории республики, и пообещало ответные меры. Атаки нанесли по военным объектам, оборонительным позициям и гражданской инфраструктуре в различных городах страны. В МИД подчеркнули, что военная агрессия не останется без ответа.

МИД Ирана призвал государства — члены ООН дать официальную оценку действиям США и Израиля, которые Тегеран расценил как акт агрессии. В ведомстве указали на необходимость срочной реакции со стороны ООН и ее Совета Безопасности.

Представитель Генштаба вооруженных сил республики Сарадар Шекарчи заявил, что Иран считает США движущей силой, ответственной за удары по территории страны, а Израиль — соучастником Соединенных Штатов. Иранская сторона считает законными целями все американские военные объекты, ресурсы и интересы в регионе.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал военные действия Израиля и США незаконными. «Трамп изменил лозунг «Америка прежде всего» на «Израиль прежде всего», — написал он.

Реакция России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что действия Вашингтона и Иерусалима — неспровоцированный акт вооруженной агрессии против суверенного государства — члена ООН. «Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе», — сказала Захарова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил военную операцию США и Израиля против Ирана и заявил о необходимости возвращения конфликта в дипломатическое русло. Это обсуждалось в телефонном разговоре с главой иранского МИД Аббасом Аракчи.

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Тема встречи — ситуация вокруг Ирана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Заседание прошло в онлайн-формате.

Россия и Китай инициировали срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с неспровоцированной вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана. Заседание состоится в 16:00 по Нью-Йорку (00:00 по Москве).

Реакция Запада

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начало войны между США, Израилем и Ираном влечет тяжелые последствия для международного мира и безопасности. Франция запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН и находится в тесном контакте с европейскими партнерами и союзниками на Ближнем Востоке.

Президент Финляндии Александр Стубб осудил действия США и Израиля, а также ответную атаку Ирана. «Мы осуждаем все действия, направленные на эскалацию конфликта в регионе, и призываем к предельной сдержанности», — написал он.

В НАТО внимательно следят за событиями в Иране и регионе в целом, сообщила глава пресс-службы альянса Эллисон Харт.

Реакция региона

На фоне резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди призвал США не втягиваться в войну с Ираном и остановить эскалацию. «Я призываю Соединенные Штаты не втягиваться дальше в эту войну, это не ваша война», — заявил оманский дипломат.

Турция опровергла слухи о том, что помогала Израилю и США в ударах по Ирану. Власти Турции пояснили, что страна не позволяет использовать свое воздушное, наземное или морское пространство в интересах любой стороны конфликта.

Реакция в США

Сенатор от Демпартии США Тим Кейн раскритиковал удары по Ирану, назвав их «колоссальной ошибкой». Он призвал американский сенат незамедлительно возобновить работу и заблокировать применение войск США в Иране.

Американский журналист Такер Карлсон выступил с резкой критикой атаки США и Израиля на Иран, назвав произошедшее «абсолютно отвратительным и злым деянием». По словам Карлсона, военная операция может серьезно повлиять на электорат президента США.

По данным The Wall Street Journal, заявления Трампа о необходимости смены власти в Иране могут спровоцировать нестабильность на границах союзников Вашингтона и вызвать обеспокоенность стран Персидского залива и Турции.

Мнение экспертов

Бывший советник генерального секретаря ООН Игорь Никулин заявил «Известиям», что удар по Тегерану — незаконная попытка свергнуть действующее иранское правительство.

«Это, конечно, вопиющий акт международного терроризма. Никаких правовых оснований для этого нет и не может быть», — сказал Никулин.

Политолог Иван Мезюхо в комментарии 5-tv.ru заявил, что у президента США Дональда Трампа есть личная заинтересованность в бомбардировке Ирана. По словам эксперта, Трампу необходима «маленькая победоносная война» для укрепления своих позиций в силу грядущего электорального цикла в США.

