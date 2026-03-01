Небо Дубая: отмена рейсов нарушила туристический бизнес во всем мире

Закрытие неба в Дубае сказалось на туристическом бизнесе во всем мире

Есть на Ближнем Востоке две точки, которые как нервные узлы для мировой экономики. И обе эти точки теперь в зоне боевых действий.

Первая — это Ормузский пролив. Узкая горловина, через которую идет вся нефть и весь сжиженный газ монархий Персидского залива. Так вот, он теперь закрыт, но об этом позже.

Второй нервный узел — Дубай. Это главный пересадочный авиахаб планеты. Каждый день — больше тысячи рейсов. Люди летят через Дубай из Юго-Восточной Азии в Европу, из Африки на Восток. Для России после закрытия европейского неба Дубай стал одним из трёх главных авиакоридоров — наравне с Турцией и Китаем. Сегодня над Дубаем — закрытое небо.

До 50 тысяч российских граждан сейчас находятся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Две тысячи российских туристов, те, что планировали сегодня возвращаться домой из Эмиратов или через Дубай, уже застряли.

Одна из ракет упала прямо на острове Пальм-Джубайра — это туристический оазис на насыпных территориях. На месте начался пожар.

Дубай привык считать себя островком стабильности посреди горящего региона. И вот это безмятежное спокойствие ушло. Наша коллега Юлия Вотинцева сейчас в Эмиратах — вот как она описывает ситуацию.

Несколько часов назад над районом Marina Bay прогремело несколько взрывов. Судя по всему, работала система ПВО. Обломок одной из ракет упал на один из корпусов отеля Fairmont The Palm. Возник пожар, черный дым от которого был виден со всех концов города. Издалека.

Пятизвездочный отель расположен прямо на знаменитом искусственном острове Пальма Джумейра. Здесь практически на каждом квадратном сантиметре фешенебельные пятизвездочные гостиницы и очень много туристов. По предварительным данным есть пострадавшие — четыре человека. Они в больнице.

Судя по всему, осколки дрона прилетели. Вот, улица через дорогу. Тут полностью выбило стекла. И в этот момент там находились люди.

Греметь в небе над Дубаем начало сегодня около девяти утра. На улицах выли сирены. Но миллионы туристов отнеслись к этому по большей части как к аттракциону. Рестораны, торговые центры, пляжи не закрывались, лишь некоторые офисы объявили эвакуацию. И разве что главная достопримечательность Дубая — небоскреб Бурдж Халифа самый высокий в мире — тоже экстренно начал выводить всех посетителей, а это десятки, если не сотни тысяч человек.

В городе прямо сейчас вновь продолжаются хлопки. Нас попросили зайти в отель для безопасности. Всего за день насчитали порядка 15 взрывов, один из осколков сбитой ракеты упал на территории отеля Atlantis. Это как раз на самом верху искусственной пальмы, но там обошлось без жертв. Еще одну боеголовку уничтожили над самым высоким колесом обозрения в мире «Око Дубая».

В другом эмирате Абу-Даби также сообщали о перехвате ракет и падении обломков. Есть информация о погибшем местном жителе. Власти ОАЭ успокаивают жителей и туристов, говорят, что держат ситуацию под контролем и находятся на высоком уровне готовности.

Всего в эмиратах порядка 50 тысяч российских туристов, ещё 17 тысяч — в Катаре, порядка 700-т — в Омане и около 300-т — в Бахрейне. И все эти люди получается застревают здесь на неопределенный срок. Небо Эмиратов — закрылось еще в полдень.

К данному моменты в аэропортах скопилось огромное количество людей. Табло — все красное, рейсы отменены. Люди стоят в огромных очередях за ваучерами на питания и гостиницы. Все авиакомпании мира сейчас экстренно меняют маршруты.

Дубай, один из главных логистических хабов мира, связывает Азию, Европу, Африку и Америку. Каждый день обслуживает 1300 рейсов — это 270 тысяч человек в день. За год через него проходит почти 100 миллионов человек и 450 тысяч самолетов. Поэтому закрытие воздушного пространства и задержки рейсов сказываются на всем мире.

Например, из-за закрытия воздушного пространства в ОАЭ, люди застряли на Маврикии, маленьком острове в Индийском океане. И судя по всему это только начало. Очевидно будут и другие нестыковки и задержки. Под вопросом возвращение российских туристов из Африки, Индии, Индонезии и практически всех курортов южного полушария.

Авиакомпании и турагентства сейчас пытаются найти альтернативы, но четкого понимания, когда перелеты нормализуются пока нет. Некоторые самолеты меняли маршруты прямо в воздухе.

Российским туристам в ОАЭ, у которых задержаны или отменены рейсы, следует оставаться в отелях, следить за обновлениями авиакомпаний и обращаться в российское консульство или посольство для консультации и помощи. На этом у меня все. Мы продолжаем следить за развитием событий.

