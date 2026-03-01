Небензя назвал операции США и Израиля против Ирана безответственным шагом

Евгения Алешина
Постпред России сделал ряд заявлений на заседании Совбеза ООН.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Россия требует от США и Израиля немедленно прекратить военную агрессию против Ирана. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

«Безответственный шаг Соединенных Штатов и Израиля, как мы и предупреждали раньше, уже привел к резкой эскалации ситуации во всем регионе», — добавил поспред РФ.

Кроме того, в своей речи он отметил, что Россия с особой болью восприняла информацию об ударе по иранской школе. Наша страна приносит соболезнования жертвам и также принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности наших граждан в Иране.

Небензя назвал действия США и Израиля — неспровоцированным акт вооруженной агрессии, который нарушает устав ООН и международное право.

Россия считает, что атаки на Иран нацелены на устранение неудобного Западу государства, при этом эскалация конфликта теперь угрожает ядерной и радиологической безопасности.

Небензя в своей речи обратил внимание на то, что Россия не раз получала сигналы об отсутствии у Израиля заинтересованности в военном столкновении с Ираном.

Также наша страна считает безосновательными заявления президента США Дональда Трампа о недопущении Тегераном обладания ядерным оружием как причине атаки на страну.

Ранее 5-tv.ru писал, что полиция оцепила башню Трампа на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.

