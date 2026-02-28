Полиция оцепила башню Трампа на фоне конфликта США и Израиля с Ираном

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист

В здание пускают только сотрудников офиса.

Как Нью-Йорк реагирует на военную операцию США и Израиля

Фото: www.globallookpress.com/Jimin Kim

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Силовики заблокировали подходы к небоскребу Трампа в Нью-Йорке

В центре Нью-Йорка силовики взяли под усиленную охрану знаменитый небоскреб президента США Дональда Трампа. Как сообщает корреспондент РИА Новости, полиция полностью оцепила подходы к «Трамп-тауэр».

Сейчас на Пятой авеню действуют строгие ограничения. Пройти внутрь здания могут только сотрудники офисов, расположенных в небоскребе.

Как сообщили в полиции Нью-Йорка, патрули переведены на усиленный режим работы. Особое внимание уделяется дипломатическим представительствам и религиозным объектам.

Меры безопасности в Нью-Йорке были приняты на фоне масштабного военного конфликта. Утром 28 февраля Израиль нанес превентивные удары по иранским объектам. К операции присоединились и США. С американских кораблей были запущены десятки ракет Tomahawk.

Дональд Трамп официально заявил, что атака направлена на ликвидацию ядерной угрозы со стороны Тегерана. В ответ на это Иран атаковал американские военные базы и израильские города. Взрывы уже зафиксированы в Бахрейне, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран выпустил около 1,2 тысячи ракет по различным целям с начала ударов со стороны США и Израиля по его территориям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

