В администрации сделали заявление о состоянии президента Ирана

|
Дарья Орлова
Ситуация в регионе обострена.

Глава Ирана находится в безопасности, несмотря на обострение ситуации в регионе. Об этом заявили представители администрации президента.

Шаги президента США Дональда Трампа в отношении Ирана нельзя рассматривать как эпизодическое обострение. Об этом в разговоре с 5-tv.ru заявил политолог и публицист Юрий Светов, оценив происходящее как элемент более широкой стратегии давления.

По словам эксперта, речь идет не о краткосрочной военной кампании, а о продуманной линии поведения Вашингтона, включающей целую последовательность шагов. Он отметил, что Трамп, по сути, разворачивает масштабный политический сценарий, в котором иранское направление стало одним из центральных эпизодов.

Светов считает, что события вокруг Тегерана вписываются в цепочку действий, нацеленных на перераспределение влияния в регионе. По его оценке, давление на Иран одновременно служит сигналом для арабских стран, затрагивает интересы Китая на Ближнем Востоке и укладывается в концепцию «мир через силу», которой, как полагает эксперт, придерживается Трамп.

Отдельно политолог обратил внимание на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, занимавшего этот пост с конца 1980-х годов и сыгравшего ключевую роль в формировании современной политической системы страны. Светов подчеркнул, что рахбар — высший руководитель исламской республики — обладает полномочиями, превышающими президентские, контролируя основные ветви власти и религиозные институты.

