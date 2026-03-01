«Взрывы каждые пять минут»: турист из России о проведенной в Дубае ночи под канонадой ПВО

|
Сергей Добровинский
Эксклюзив

По словам россиянина, паники в городе нет, несмотря на обстрелы.

Фото, видео: Reuters/VIDEO OBTAINED BY REUTERS; 5-tv.ru

Турист из РФ рассказал, что паники в Дубае нет, несмотря на взрывы

Этой ночью в Дубае каждые пять минут были слышны взрывы. Об этом 5-tv.ru рассказал турист Юрий Дегтярев. По словам мужчины, панических настроений в Дубае нет, местные и туристы стараются сохранять спокойствие и оптимизм.

«Сегодня всю ночь мы спали под канонадой ПВО. Мне кажется, наверное, раз в пять минут какой-то взрыв, то тут, то там, в разных уголках города», — рассказал отдыхающий.

Мужчина собирается продлить проживание в отеле еще на сутки, и надеется, что ситуация быстро разрешится. Никакой информации по поводу его рейса у Юрия нет, он рассчитывает провести в Дубае примерно неделю.

Дегтярев отметил, что в городе нет ощущения паники. Многие горожане узнали, где находятся американские базы, являющиеся целями обстрелов со стороны Ирана — они выбирают отели, которые точно не окажутся на пути следования ракет.

«Сразу как выберусь отсюда, сразу полечу в Таиланд, по-настоящему отдохнуть, чтобы не летали над головой ракеты и ПВО», — поделился россиянин.

Обстрелы в Дубае — часть противостояния между Исламской республикой Иран и американо-израильскими силами. 

Нападение США и Израиля на Иран

Резкое обострение ситуации произошло 28 февраля, когда в Тегеране и ряде других иранских городов прогремели мощные взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что Армия обороны Израиля провела упреждающую атаку по целям на территории республики. Вскоре Тель-Авив объявил о начале операции «Щит Иегуды», подготовленной при координации с Соединенными Штатами.

Президент США Дональд Трамп подтвердил запуск отдельной американской кампании под названием «Эпичный гнев». По заявлению Вашингтона, задачи операции включают ликвидацию иранской ядерной и ракетной инфраструктуры, а также политическую трансформацию действующей власти в стране.

В Министерстве иностранных дел Ирана произошедшее расценили как прямую агрессию и грубое нарушение государственного суверенитета. Иранские СМИ сообщили, что под удары попали не только военные объекты, но и жилые кварталы в Куме, Тебризе, Хамадане, Керманшахе и Исфахане.

Ответные действия Тегерана не заставили себя ждать: были произведены ракетные пуски по территории Израиля и по американским объектам в регионе. Сообщения о взрывах поступали также из Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара и Кувейта, что свидетельствует о расширении зоны конфликта.

На фоне этих событий стало известно о гибели верховного руководителя Ирана Али Хаменеи. По имеющейся информации, он скончался в результате удара по его резиденции.

