Число погибших при ударе по школе в Иране выросло до 165 человек
Учебное заведение для девочек на юге республики атаковал Израиль.
Фото, видео: Reuters/Abbas Zakeri/Mehr News/WANA; 5-tv.ru
Fars: количество погибших при ударе по школе в Иране выросло до 165 человек
Число жертв ракетного удара по начальной школе для девочек на юге Ирана возросло до 165 человек. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на местные власти.
«С окончанием разбора завалов школы из-под обломков были извлечены тела 165 павших мученической смертью», — говорится в публикации агентства.
Трагедия произошла в субботу, 28 февраля, в городском округе Минаб в провинции Хормозган. Под ракетный удар со стороны Израиля попало учебное заведение под названием «Шаджаре Тайебе».
Израиль поддержали США, атаковав крупнейшие иранские города с моря и воздуха. В качестве ответной меры Тегеран начал обстрелы израильских территорий и американских баз по всему региону. Взрывы зафиксировали в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии и других государствах.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Иране при обстреле спортзала погибли до 20 волейболисток, еще более 100 человек получили ранения.
