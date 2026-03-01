Число погибших при ударе по школе в Иране выросло до 165 человек

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 31 0

Учебное заведение для девочек на юге республики атаковал Израиль.

Фото, видео: Reuters/Abbas Zakeri/Mehr News/WANA; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Fars: количество погибших при ударе по школе в Иране выросло до 165 человек

Число жертв ракетного удара по начальной школе для девочек на юге Ирана возросло до 165 человек. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на местные власти. 

«С окончанием разбора завалов школы из-под обломков были извлечены тела 165 павших мученической смертью», — говорится в публикации агентства.

Трагедия произошла в субботу, 28 февраля, в городском округе Минаб в провинции Хормозган. Под ракетный удар со стороны Израиля попало учебное заведение под названием «Шаджаре Тайебе». 

Израиль поддержали США, атаковав крупнейшие иранские города с моря и воздуха. В качестве ответной меры Тегеран начал обстрелы израильских территорий и американских баз по всему региону. Взрывы зафиксировали в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии и других государствах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Иране при обстреле спортзала погибли до 20 волейболисток, еще более 100 человек получили ранения. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

Тема:
Война в Иране
1 мар
В Багдаде толпа начала штурм посольства США из-за убийства лидера Ирана Хаменеи
1 мар
«С опережением графика»: Трамп заявил об успехе военной операции в Иране
1 мар
Иран поразил три американских и британских танкера в Персидском заливе
1 мар
США и Израиль атаковали гостелерадиокомпанию Ирана IRIВ в прямом эфире
1 мар
«Может стать затяжным»: сенатор Келли о сроках конфликта на Ближнем Востоке
1 мар
Трамп заявил об уничтожении девяти кораблей и штаб-квартиры ВМС Ирана
1 мар
Ось обезглавлена: ЦАХАЛ объявил о ликвидации всего высшего руководства Ирана
1 мар
Семья экс-президента Ирана опровергла заявления о его гибели
1 мар
«Невыполнимая задача»: Иран заявил о провале планов США по смене режима
1 мар
Полное прекращение помощи? Что ждет Зеленского после ударов по Ирану
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

22:27
В Багдаде толпа начала штурм посольства США из-за убийства лидера Ирана Хаменеи
22:15
Число погибших при ударе по школе в Иране выросло до 165 человек
22:07
ОАЭ закрыли посольство в Тегеране и отозвали руководителя дипмиссии
21:58
«С опережением графика»: Трамп заявил об успехе военной операции в Иране
21:44
«Лицемер»: на Западе высмеяли призыв Зеленского развивать конфликт с Ираном
21:32
Иран поразил три американских и британских танкера в Персидском заливе

Сейчас читают

Опасно лететь? Что происходит с рейсами в Египет
Вице-президент РСТ рассказал, что делать туристам на Ближнем Востоке
«Взрывы каждые пять минут»: турист из России о проведенной в Дубае ночи под канонадой ПВО
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео