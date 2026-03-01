ЦАХАЛ опубликовал кадры более 30 ударов по ракетным комплексам и ПВО Ирана

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 80 0

Военная операция США и Израиля против Тегерана длится более суток.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sha Dati; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала более 30 ударов по ракетным комплексам и системам противоракетной обороны (ПВО) Ирана.

Ранее в ЦАХАЛ заявляли о том, что эти удары направлены на ослабление ракетного потенциала и воздушной обороны Ирана.

До этого президент США Дональд Трамп выступил с заявлением и сказал о том, что военная операция против Тегерана продвигается с опережением срока. Кроме того, он заявил, что якобы руководство Ирана попросило о возобновлении переговоров.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и ряд других высокопоставленных представителей власти.

В ответ на действия США и Израиля Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о масштабной контратаке, нанеся удары не только по территории Израиля, но и по американским военным объектам в Катаре, Кувейте, Бахрейне, ОАЭ и других странах региона.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани предупредил, что последующие удары будут «еще более болезненными».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
1 мар
Трамп: США ожидают потерь среди военных в ходе операции в Иране
1 мар
В Багдаде толпа начала штурм посольства США из-за убийства лидера Ирана Хаменеи
1 мар
Число погибших при ударе по школе в Иране выросло до 165 человек
1 мар
«С опережением графика»: Трамп заявил об успехе военной операции в Иране
1 мар
Иран поразил три американских и британских танкера в Персидском заливе
1 мар
США и Израиль атаковали гостелерадиокомпанию Ирана IRIВ в прямом эфире
1 мар
«Может стать затяжным»: сенатор Келли о сроках конфликта на Ближнем Востоке
1 мар
Трамп заявил об уничтожении девяти кораблей и штаб-квартиры ВМС Ирана
1 мар
Ось обезглавлена: ЦАХАЛ объявил о ликвидации всего высшего руководства Ирана
1 мар
Семья экс-президента Ирана опровергла заявления о его гибели
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

0:06
Отец Александра Гордона умер на 85-м году жизни
23:59
Собянин: БКЛ позволила москвичам экономить на дороге до 45 минут в день
23:40
Собянин: сеть московского долголетия выросла более чем до 140 центров
23:20
Правительство Москвы поддержало 15 кинопроектов за создание образа столицы
23:00
«Добро пожаловать, Скайлер!» — Дэвид Гетта в четвертый раз стал отцом
22:50
ЦАХАЛ опубликовал кадры более 30 ударов по ракетным комплексам и ПВО Ирана

Сейчас читают

«Лицемер»: на Западе высмеяли призыв Зеленского развивать конфликт с Ираном
Вице-президент РСТ рассказал, что делать туристам на Ближнем Востоке
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео