Самолет МЧС с россиянами на борту прилетел из Египта в РФ

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Среди них есть несовершеннолетние.

Эвакуация российских граждан из стран Ближнего Востока

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Спецборт МЧС России Ил-76 доставил из Египта граждан страны, покинувших зону обострения на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Уточняется, что специальный авиационный борт совершил посадку в аэропорту Жуковский, доставив дипломатических работников и членов их семей. Среди них сотрудники российских учреждений, находящихся на территории Израиля, которые ранее перебрались в египетский Шарм-эш-Шейх через наземные пункты пропуска.

На данный момент на территорию страны прибыли 84 человека, из них 38 — несовершеннолетние.

Эвакуация осуществлялась в рамках поручения президента России Владимира Путина и распоряжения руководителя МЧС РФ Александра Куренкова. Ранее дипломаты и члены их семей были временно размещены в Египте из-за обострения обстановки в Израиле и закрытия воздушного пространства над страной.

Конфликт на Ближнем Востоке

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес массированные ракетные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в регионе.

Израиль закрыл воздушное пространство для гражданской авиации, десятки тысяч туристов и дипломатов оказались заблокированы в стране. Многие иностранные государства начали эвакуацию своих граждан через третьи страны — Кипр, Иорданию и Египет.

По данным Генконсульства РФ в Дубае, в странах Персидского залива застряли десятки тысяч российских туристов, которые не могут вылететь домой из-за закрытия неба. Минтранс РФ держит ситуацию на контроле и прорабатывает варианты вывоза граждан по мере нормализации обстановки.

