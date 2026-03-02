«Сидят и ждут»: российский турист рассказал о переносе рейсов из Дубая в РФ
Отдыхающие не могут вылететь на Родину третьи сутки, некоторые рейсы перенесены на неделю.
Россияне в Дубае продлевают путевки за свой счет
Российские туристы продолжают оставаться в Объединенных Арабских Эмиратах из-за закрытия воздушного пространства над странами Ближнего Востока. Путешественник Владимир Дронов рассказал 5-tv.ru о ситуации, в которой оказались десятки тысяч россиян.
По словам Владимира, туристам, которые должны были вылетать в Россию 1 марта, рейс перенесли сразу на несколько дней — на 4 и даже 10 марта. При этом некоторые туроператоры пытаются урегулировать ситуацию.
«Наш туроператор обязуется нам продлить тур за свой счет. <…> Но наши туристы <…> все сидят и ждут — никто их не продлевает. Нам 3 числа улетать, у нас маленький ребенок, — могут тоже все так долго продлевать. Я надеюсь, все наладится», — поделился он.
Масштаб проблемы
По разным оценкам, в странах Персидского залива, преимущественно в ОАЭ, застряли от 70 до 200 тысяч российских туристов. Аэропорты Дубая и Абу-Даби приостановили работу на неопределенный срок, рейсы отменены или перенаправляются в обход зоны конфликта.
Генеральное консульство РФ в Дубае ранее выпустило рекомендации для россиян, призвав сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и поддерживать связь с туроператорами. Дипломаты также составляют списки граждан, нуждающихся в экстренной помощи.
Причины кризиса
США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес массированные ракетные удары по территории Израиля и американским базам в регионе. Власти ряда стран Ближнего Востока, включая ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн, закрыли воздушное пространство для гражданской авиации. Иран также пригрозил перекрыть Ормузский пролив — ключевой маршрут для мировых перевозок.
