«Сидят и ждут»: российский турист рассказал о переносе рейсов из Дубая в РФ

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 60 0

Отдыхающие не могут вылететь на Родину третьи сутки, некоторые рейсы перенесены на неделю.

Фото, видео: Reuters/Mohammad Ponir Hossain; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Россияне в Дубае продлевают путевки за свой счет

Российские туристы продолжают оставаться в Объединенных Арабских Эмиратах из-за закрытия воздушного пространства над странами Ближнего Востока. Путешественник Владимир Дронов рассказал 5-tv.ru о ситуации, в которой оказались десятки тысяч россиян.

По словам Владимира, туристам, которые должны были вылетать в Россию 1 марта, рейс перенесли сразу на несколько дней — на 4 и даже 10 марта. При этом некоторые туроператоры пытаются урегулировать ситуацию.

«Наш туроператор обязуется нам продлить тур за свой счет. <…> Но наши туристы <…> все сидят и ждут — никто их не продлевает. Нам 3 числа улетать, у нас маленький ребенок, — могут тоже все так долго продлевать. Я надеюсь, все наладится», — поделился он.

Масштаб проблемы

По разным оценкам, в странах Персидского залива, преимущественно в ОАЭ, застряли от 70 до 200 тысяч российских туристов. Аэропорты Дубая и Абу-Даби приостановили работу на неопределенный срок, рейсы отменены или перенаправляются в обход зоны конфликта.

Генеральное консульство РФ в Дубае ранее выпустило рекомендации для россиян, призвав сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и поддерживать связь с туроператорами. Дипломаты также составляют списки граждан, нуждающихся в экстренной помощи.

Причины кризиса

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес массированные ракетные удары по территории Израиля и американским базам в регионе. Власти ряда стран Ближнего Востока, включая ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн, закрыли воздушное пространство для гражданской авиации. Иран также пригрозил перекрыть Ормузский пролив — ключевой маршрут для мировых перевозок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
2 мар
Нефть выросла в цене на фоне ударов США и Израиля по Ирану
2 мар
Взрыв в Абу-Даби и удары в Дохе: эскалация на Ближнем Востоке продолжается
2 мар
Самолет МЧС с россиянами на борту прилетел из Египта в РФ
2 мар
Глава парламентской фракции «Хезболла» был убит при израильском ударе по Ливану
2 мар
Израиль атаковал ливанский город Шахабия — есть погибшие
2 мар
КСИР сообщил об отходе американского авианосца «Авраам Линкольн» от Ирана
2 мар
Около 170 учащихся и педагогов погибли в Иране под огнем США и Израиля
2 мар
Три дрона-камикадзе атаковали аэропорт в Багдаде: что известно
2 мар
В результате новой атаки США и Израиля на Тегеран погибло 20 человек
2 мар
«Дискбобулятор»? — США в операции против Ирана задействовали «секретное» оружие
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

Последние новости

9:12
Армия обороны Израиля начала наступательную операцию против движения «Хезболла»
9:10
Пять человек пострадали в Новороссийске из-за атаки БПЛА
8:59
«Сидят и ждут»: российский турист рассказал о переносе рейсов из Дубая в РФ
8:47
Нефть выросла в цене на фоне ударов США и Израиля по Ирану
8:36
Взрыв в Абу-Даби и удары в Дохе: эскалация на Ближнем Востоке продолжается
8:33
Коттедж из двух бытовок: как построить дом за 100 тысяч рублей из обычных вагончиков

Сейчас читают

Россиянам напомнили о переносе выходного в начале марта
«Священная война»: второй день конфликта между Ираном, США и Израилем
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео