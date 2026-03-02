Взрыв в Абу-Даби и удары в Дохе: эскалация на Ближнем Востоке продолжается
Власти ОАЭ частично и временно закрыли воздушное пространство страны.
Фото, видео: Reuters/Abdelhadi Ramahi; 5-tv.ru
В столицах ОАЭ и Катара ночью прогремели мощные взрывы
В столицах ОАЭ и Катара — Абу-Даби и Дохе — в ночь на 2 марта прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает телеканала CNN.
Сильные хлопки были слышны в Абу-Даби, над городом поднимается дым. Также передает, что в Дохе прозвучали громкие удар. В Дубае журналисты наблюдали пролетающие над городом самолеты и слышали два последовательных взрыва.
Удары по американским базам
Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально заявил, что взрывы сотрясают американскую военную базу в Дохе. Удары наносятся в рамках масштабной ответной операции Ирана «Правдивое обещание-4» после того, как США и Израиль начали военную кампанию против Исламской Республики.
Под обстрел также попала военно-морская база США в Бахрейне, где находится штаб Пятого флота американских ВМС. Очевидцы сообщают о пожаре в этом районе.
Кувейтские системы ПВО перехватили ракеты, нацеленные на военную базу с американскими и другими иностранными военнослужащими.
Разрушения в ОАЭ
В Абу-Даби обломки сбитого беспилотника упали на комплекс зданий Etihad Towers, где расположены посольства нескольких стран, включая израильское. Легкие ранения получили женщина и ребенок.
Ранее в результате атаки дрона на международный аэропорт Заид погиб один человек, еще семеро получили ранения.
В Дубае обломки после перехвата ракет стали причиной пожара в порту Джебель-Али — девятом по загруженности контейнерном порту мира. Повреждения получили международный аэропорт Дубая, где пострадали четыре сотрудника, а также отель Burj Al Arab и район Пальм-Джумейра.
Закрытое небо и сбой авиасообщения
Власти ОАЭ частично и временно закрыли воздушное пространство страны. Аэропорты Дубая и Абу-Даби продолжают работу с ограничениями, тысячи пассажиров по всему региону не могут уехать.
