В Госдуме призвали не штрафовать застрявших в ОАЭ россиян за пропуск работы

Парламентарий назвал ситуацию на Ближнем Востоке обстоятельством непреодолимой силы.
Фото: Reuters/Jumana El-Heloueh
Депутат Свищев призвал не штрафовать застрявших в ОАЭ россиян за пропуск работы
Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев обратился к работодателям с просьбой проявить лояльность к сотрудникам, которые не смогли вовремя вернуться на работу из-за отмены рейсов из Объединенных Арабских Эмиратов. По его мнению, в подобных обстоятельствах не стоит торопиться с дисциплинарными мерами.
«Рейсы отменяются, границы закрываются, авиасообщение приостанавливается. Человек физически не может вернуться к началу рабочей недели. Вина ли этого человека? Нет. Его халатность? Нет. Это обстоятельства непреодолимой силы», — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости.
Он также призвал работодателей отнестись к таким сотрудникам с пониманием: не спешить с выговорами и взысканиями, не создавать дополнительный стресс тем, кто и так оказался в сложной ситуации.
«Любой из нас завтра может оказаться в ситуации, где вместо букета роз — букет проблем, а на работе — начальник с трудовым кодексом наперевес», — заключил он.
В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану. Тегеран ответил обстрелом территории Израиля и американских объектов в регионе, в том числе в ОАЭ. Большинство стран Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство, и тысячи туристов оказались заблокированы. В общей сложности, по состоянию на 1 марта, российские дипломатические представительства в странах Ближнего Востока зафиксировали около восьми тысяч обращений от соотечественников.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
