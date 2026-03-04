Литва объявила о готовности присоединиться к войне США и Израиля против Ирана

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко

Пока таких просьб от Вашингтона не поступало.

Фото: www.globallookpress.com/Aleksandr Gusev

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Литва готова отправить войска в Иран по запросу США. Об этом заявила главный советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите, сообщает телерадиовещательная компания LRT.

Пока таких просьб не поступало, но если они будут, Литва вместе с союзниками рассмотрит возможность помощи, отметила она. Скайсгирите уточнила, что страна может отправить войска в Иран в рамках военной поддержки США.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. В тот день США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети. Также было уничтожено высшее руководство страны, включая аятоллу Али Хаменеи.

Тегеран ответил на действия Вашингтона и Иерусалима. Он, в свою очередь, нанес удары не только по Тель-Авиву, но и по американским базам в регионе. Так в конфликт оказались втянуты ОАЭ, Катар, Ирак и другие государства.

МИД РФ осудил действия США и Израиля. Россия призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Боевые столкновения продолжаются почти два дня. В своем заявлении президент США Дональд Трамп сказал, что они будут наносить удары по Ирану столько, сколько потребуется.

Тема:
Война в Иране
