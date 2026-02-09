Забудьте про носки: как угодить любому мужчине на День защитника Отечества

Александр Патешман: 23 февраля мужчинам нужно дарить свободу выбора

Выбор подарка ко Дню защитника Отечества часто превращается в головную боль для женщин. Чтобы презент не стал разочарованием, личный финансовый консультант Александр Патешман в интервью Life.ru перечислил типичные ошибки и предложил универсальное решение.

Стоп-лист

В «черный список» подарков попали любые религиозные предметы — иконы или свечи. Как отмечает специалист, это выглядит странно в контексте светского праздника. Еще одна частая ошибка — билеты на концерты артистов, которые нравятся самой даме. То же самое касается и проходок на спортивные матчи, если девушка не уверена в предпочтениях избранника.

Лайфхак от эксперта

Самым эффективным решением Патешман называет подарочные сертификаты. Это не просто бумажка, а настоящая свобода выбора.

«Мужчина сможет потратить его на то, что ему действительно нравится», — подчеркнул специалист.

Главное — проверить, чтобы срок действия у такого подарка был длинным, тогда человек может воспользоваться им без спешки и лишнего давления.

