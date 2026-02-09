Забудьте про носки: как угодить любому мужчине на День защитника Отечества

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 32 0

Пока тысячи женщин ломают голову над праздничным вопросом, профессионалы нашли способ навсегда избавить их от мук выбора.

Как не опозориться с подарком на 23 февраля

Фото: 5-tv.ru

Тема:
День защитника Отечества

Александр Патешман: 23 февраля мужчинам нужно дарить свободу выбора

Выбор подарка ко Дню защитника Отечества часто превращается в головную боль для женщин. Чтобы презент не стал разочарованием, личный финансовый консультант Александр Патешман в интервью Life.ru перечислил типичные ошибки и предложил универсальное решение. 

Стоп-лист

В «черный список» подарков попали любые религиозные предметы — иконы или свечи. Как отмечает специалист, это выглядит странно в контексте светского праздника. Еще одна частая ошибка — билеты на концерты артистов, которые нравятся самой даме. То же самое касается и проходок на спортивные матчи, если девушка не уверена в предпочтениях избранника. 

Лайфхак от эксперта

Самым эффективным решением Патешман называет подарочные сертификаты. Это не просто бумажка, а настоящая свобода выбора. 

«Мужчина сможет потратить его на то, что ему действительно нравится», — подчеркнул специалист.

Главное — проверить, чтобы срок действия у такого подарка был длинным, тогда человек может воспользоваться им без спешки и лишнего давления. 

Ранее 5-tv.ru писал, что россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в конце февраля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
День защитника Отечества
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

