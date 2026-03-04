ВВС Израиля нанесли удар по командным центрам в Тегеране

Израиль атаковал объекты в Тегеране

Израильские военные атаковали командные центры в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«ВВС Израиля, действуя по данным разведки ЦАХАЛ, завершили очередную волну ударов по командным центрам в Тегеране. Военные поразили командные центры „Басидж“ и подразделений внутренней безопасности», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что израильские ПВО перехватили большинство иранских ракет, запущенных в сторону Израиля и американских военных баз. Кроме того, Тель-Авив зафиксировал обстрелы с территории Ливана.

Эскалация на Ближнем Востоке

Ситуация в регионе обострилась 28 февраля, когда Израиль и США объявили о начале военной операции против Ирана. Были нанесены удары с воздуха. Среди погибших — верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи и ряд высопопоставленных военных деятелей республики.

В ответ Тегеран совершает атаки по израильской территории, а также военным объектам США в странах Ближнего Востока.

События привели к закрытию воздушного пространства в ряде стран региона, включая Иран, Израиль, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Ирак, Кувейт и другие. Это вызвало отмену тысяч рейсов, закрытие аэропортов и проблемы с возвращением туристов.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

