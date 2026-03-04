ВВС Израиля нанесли удар по командным центрам в Тегеране

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 38 0

ЦАХАЛ ранее в этот день начала новую волну масштабных атак на Иран.

Израиль атаковал Иран

Фото: ALAA BADARNEH/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Израиль атаковал объекты в Тегеране

Израильские военные атаковали командные центры в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«ВВС Израиля, действуя по данным разведки ЦАХАЛ, завершили очередную волну ударов по командным центрам в Тегеране. Военные поразили командные центры „Басидж“ и подразделений внутренней безопасности», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что израильские ПВО перехватили большинство иранских ракет, запущенных в сторону Израиля и американских военных баз. Кроме того, Тель-Авив зафиксировал обстрелы с территории Ливана.

Эскалация на Ближнем Востоке

Ситуация в регионе обострилась 28 февраля, когда Израиль и США объявили о начале военной операции против Ирана. Были нанесены удары с воздуха. Среди погибших — верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи и ряд высопопоставленных военных деятелей республики.

В ответ Тегеран совершает атаки по израильской территории, а также военным объектам США в странах Ближнего Востока.

События привели к закрытию воздушного пространства в ряде стран региона, включая Иран, Израиль, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Ирак, Кувейт и другие. Это вызвало отмену тысяч рейсов, закрытие аэропортов и проблемы с возвращением туристов.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
4 мар
Иран выпустил по позициям США и Израиля более 40 ракет
4 мар
КСИР попытался атаковать военный флот США в Саудовской Аравии
4 мар
Еще не нанесли решающий удар: ответные действия Ирана вскрыли слабые места в стратегии США и Израиля
4 мар
Мирошник оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на переговоры по Украине
4 мар
КСИР утверждает, что эсминец ВМС США в Индийском океане был поражен ракетами
4 мар
История повторяется: нападение США на Иран предсказали еще 50 лет назад
4 мар
Спецборт МЧС вылетел из Азербайджана с покинувшими Иран россиянами
4 мар
Литва объявила о готовности присоединиться к войне США и Израиля против Ирана
4 мар
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
3 мар
Сына погибшего Али Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана
-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:39
В луганской больнице открыли детскую игровую комнату
10:33
ФСБ задержала участницу террористической группировки «Съезд народных депутатов»*
10:26
Собянин: малый бизнес — один из главных партнеров столицы в решении разных задач
10:14
Пропавшего в Ленобласти подростка нашли живым
10:11
ВВС Израиля нанесли удар по командным центрам в Тегеране
10:10
Шаляпин раскрыл секрет комфортной жизни: сталинка, хрустальные люстры и мамины борщи

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео