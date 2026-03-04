Американский сенатор перепутал Иран и Израиль, говоря о ядерном оружии

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Политик исправил свою ошибку спустя секунду.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Mattie Neretin; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Американский сенатор Шумер перепутал Иран и Израиль, говоря о ядерном оружии

Американский сенатор Чак Шумер заявил в прямом эфире Reuters, что «никто не хочет, чтобы у Израиля было ядерное оружие». Спустя секунду политик опомнился и переспросил журналиста о собственных словах.

«Послушайте, никто не хочет, чтобы была ядерная война. Никто не хочет, чтобы у Израиля было ядерное оружие<…> Что я сказал?» — спросил он.

После этого Шумер поправил самого себя и произнес то же самое, заменив Израиль на Иран.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что специалисты организации не обнаружили у Ирана ядерного оружия.

Эскалация на Ближнем Востоке

США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана 28 февраля. В результате были убиты представители высшего руководства страны, включая аятоллу Али Хаменеи и членов его семьи, командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура, начальника генерального штаба армии Абдулы Рахима Мусави и секретаря Совета обороны Али Шамхани. Под бомбежку попала школа для девочек, погибли 167 человек.

КСИР ответными ударами поразил территорию Израиля и американские военные базы на Ближнем Востоке — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс мира в Саудовской Аравии, которая является ключевым союзником США в регионе.

Постпред Ирана при ООН Али Бахрейни заявил, что страна готова вернуться к переговорам с США при условии гарантий безопасности и прекращения военных действий.

Ранее 5-tv.ru писал о пожаре возле консульства США в Дубае, возникшем после попадания беспилотника.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

Тема:
