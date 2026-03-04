«Иран не продержится дольше нас»: Хегсет опроверг слухи о слабости США

Хегсет в ответ на заявления о слабости США: Иран не продержится дольше нас

США обладают достаточными ресурсами для долгого противостояния с Ираном. Об этом заявил на пресс-конференции министр войны Пит Хегсет.

«Иран не сможет продержаться дольше нас. Мы будем обеспечивать, используя как наступательные, так и оборонительные действия, чтобы задать тон и темп этой борьбы. Вот почему появляются истории и спекуляции на разные темы, которые пытаются создать видимость того, что наши возможности ограничены», — сказал он.

