«Иран не продержится дольше нас»: Хегсет опроверг слухи о слабости США
Вашингтон предпримет как наступательные, так и оборонительные действия в военном конфликте.
Хегсет в ответ на заявления о слабости США: Иран не продержится дольше нас
США обладают достаточными ресурсами для долгого противостояния с Ираном. Об этом заявил на пресс-конференции министр войны Пит Хегсет.
«Иран не сможет продержаться дольше нас. Мы будем обеспечивать, используя как наступательные, так и оборонительные действия, чтобы задать тон и темп этой борьбы. Вот почему появляются истории и спекуляции на разные темы, которые пытаются создать видимость того, что наши возможности ограничены», — сказал он.
Новость дополняется.
