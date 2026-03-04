В Иране активизировались отряды сопротивления, участвовавшие в подрыве штаб-квартир КСИР
В общей сложности организация провела 31 операцию по всей стране.
В Иране активизировались отряды сопротивления — они причастны к подрыву нескольких штаб-квартир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в разных городах. Об этом сообщается на сайте Национального совета сопротивления Ирана (NCRI).
Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI) — иранская политическая организация, штаб-квартиры которой находятся во Франции и Албании. NCRI основали Масуд Раджави и Абольхасан Банисадр в 1981 году. Это, по сути, коалиция диссидентов, выступающая за свержение Исламской Республики Иран.
С 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. По данным ЦАХАЛ и иранских источников, погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Конфликт вышел далеко за пределы двустороннего противостояния. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Иране отложили церемонию прощания с Али Хаменеи.
