В Иране отложили церемонию прощания с Али Хаменеи

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Новую дату проведения траурного мероприятия объявят позже.

Когда в Иране будут прощаться с Али Хаменеи

Фото: www.globallookpress.com/Hasnoor Hussain

Церемонию прощания с верховным лидером Ирана перенесли из-за угрозы новых атак

Церемонию прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщило иранское агентство Irib News.

«Новое расписание будет объявлено позднее», — говорится в публикации.

Траурное мероприятие изначально запланировали на вечер 4 марта, однако его отложили из-за угрозы безопасности. Известно, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи должны похоронить в его родном городе Мешхеде на северо-востоке страны.

Аятолла погиб в результате ударов США и Израиля по иранской территории 28 февраля. Во время нападения на резиденцию Хаменеи сбросили около 30 бомб, здание полностью разрушилось. Правительство исламской республики объявило 40-дневный траур и семь дней государственных выходных после случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что верховным лидером Ирана может стать сын погибшего Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи. Нового рахбара якобы избрал Совет экспертов из 88 богословов в ночь на 4 марта. Официального подтверждения этой информации не поступило. 

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 

 

