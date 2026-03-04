В Иране отложили церемонию прощания с Али Хаменеи
Новую дату проведения траурного мероприятия объявят позже.
Фото: www.globallookpress.com/Hasnoor Hussain
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Церемонию прощания с верховным лидером Ирана перенесли из-за угрозы новых атак
Церемонию прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщило иранское агентство Irib News.
«Новое расписание будет объявлено позднее», — говорится в публикации.
Траурное мероприятие изначально запланировали на вечер 4 марта, однако его отложили из-за угрозы безопасности. Известно, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи должны похоронить в его родном городе Мешхеде на северо-востоке страны.
Аятолла погиб в результате ударов США и Израиля по иранской территории 28 февраля. Во время нападения на резиденцию Хаменеи сбросили около 30 бомб, здание полностью разрушилось. Правительство исламской республики объявило 40-дневный траур и семь дней государственных выходных после случившегося.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что верховным лидером Ирана может стать сын погибшего Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи. Нового рахбара якобы избрал Совет экспертов из 88 богословов в ночь на 4 марта. Официального подтверждения этой информации не поступило.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 4 мар
- Новые параметры войны: к слежке за верховным лидером Ирана привлекали ИИ
- 4 мар
- Еще не нанесли решающий удар: ответные действия Ирана вскрыли слабые места в стратегии США и Израиля
- 4 мар
- Моджтаба Хаменеи может стать новым верховным лидером Ирана: что о нем известно
- 3 мар
- Сына погибшего Али Хаменеи могут выбрать новым верховным лидером Ирана
- 3 мар
- Верховного лидера Ирана Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхеде
- 2 мар
- «Мученическая смерть»: Лукашенко высказался о гибели аятоллы Хаменеи
- 2 мар
- Глава парламентской фракции «Хезболла» был убит при израильском ударе по Ливану
- 1 мар
- «Путь к другому Ирану»: Каллас назвала смерть Хаменеи переломным моментом
- 1 мар
- Алиреза Арафи — временный глава Ирана: что известно о преемнике Хаменеи
- 1 мар
- В Иране назначили временного исполняющего обязанности верховного лидера
Читайте также
93%
Нашли ошибку?