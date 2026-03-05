Лавров заявил об отсутствии ответа США на предложение по взносу РФ в «Совет мира»

Глава МИД РФ сообщил, что Вашингтон не обратил внимание на неоднократные напоминания.
Россия до сих пор не получила ответа от Соединенных Штатов на предложение президента Владимира Путина использовать миллиард долларов из замороженных российских активов. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по Украине.
«Миллиард долларов из замороженных в США наших резервов, об этом объявил президент РФ Владимир Путин, мы уведомили об этом американскую сторону отдельной нотой, направляем на решение вопросов жилья, социальных объектов, восстановление гражданской инфраструктуры», — пояснил Лавров.
По словам главы МИД, Москва неоднократно напоминала Вашингтону о своем предложении, однако реакции до сих пор нет.
«Ответа на российскую ноту от американской стороны до сих пор не получено», — констатировал дипломат.
Напомним, Владимир Путин впервые озвучил эту инициативу 21 января, назвав ее возможной с учетом «особых» отношений России с палестинским народом. Президент США Дональд Трамп тогда назвал предложение «интересным», но официальной позиции так и не сформулировал.
Ранее Сергей Лавров заявил, что целью готовившейся и в итоге развязанной западным руками войны на Украине является нанесение стратегического поражения России.
