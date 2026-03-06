Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Феди
Травма, которую получил ребенок, катаясь на самокате, разделила его жизнь на «до» и «после».
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых дел». Наш герой — 12-летний Федя из Чувашии.
Во время обычной прогулки он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Нейрохирургам удалось спасти мальчика, и сейчас он постепенно возвращается к привычной жизни. Для полного восстановления Феде нужна высоко-технологичная операция стоимостью более двух с половиной миллионов рублей.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, необходимую сумму собрать удалось. Большое вам спасибо!
