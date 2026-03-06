Повреждены жилые дома.
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
По центру Тегерана нанесли удар, под завалами есть погибшие
На жилой район в центре Тегерана совершена атака, могут быть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщил телеканал SNN.
По его данным, удары пришлись на районы улицы Иран, повреждены многие жилые здания.
В настоящее время спасатели из-под завалов извлекают тела погибших. Также ведутся поиски пострадавших.
Конфликт на Ближнем Востоке
США и Израиль 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана. В результате атак на военные и гражданские объекты погибли представители руководства республики, а также мирные жители, в том числе дети.
Иран ответил ударами по израильским городам, а также американским военным базам в странах Ближнего Востока.
Эскалация конфликта привела к закрытию Ормузского пролива для торговых судов, проблемам с авиаперевозками и прекращению работы крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Saudi Aramco в Саудовской Аравии.
Ранее 5-tv.ru писал, что общее число погибших в результате ударов США и Израиля по исламской республике увеличилось до 1 332.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года
