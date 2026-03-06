Число погибших в Иране при ударах США и Израиля возросло до 1 332
Повреждены несколько тысяч гражданских объектов.
Фото: www.globallookpress.com/Ircs
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Число погибших в Иране в результате ударов США и Израиля возросло до 1332
Число погибших в Иране в результате ударов США и Израиля возросло до 1332. Об этом сообщает Общество Красного Полумесяца Ирана.
Кроме того, из-за атак противников повреждены 3643 гражданских объекта, в том числе 3090 жилых домов, 528 торговых и сервисных центров, 14 медицинских и фармацевтических учреждений и девять центров Красного Полумесяца, добавляют волонтеры организации.
Атака США и Израиля на Иран
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.
Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Иран в ответ также заявил о старте военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по израильской территории, а также по американским объектам в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.
Ранее 5-tv.ru писал, что почему операция США против Ирана потерпела неудачу. С каждым ударом Соединенные Штаты оказываются все ближе к провалу.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 6 мар
- «Ведете к войне»: в Италии призвали ввести санкции против США и помочь Ирану
- 6 мар
- «Представить не могли»: почему операция США против Ирана потерпела неудачу
- 6 мар
- Война на истощение: США рискуют исчерпать ресурсы в войне с Ираном
- 6 мар
- КСИР: Иран начал 21-ю серию ударов по Израилю
- 6 мар
- Иран ударил БПЛА по авиабазе Рамат-Давид и РЛС на Мероне на севере Израиля
- 6 мар
- «Кто дал полномочия»: эмиратский миллиардер потребовал от Трампа объяснений из-за Ирана
- 6 мар
- Ракетный шторм, французские истребители и разрушения: что известно о ситуации на Ближнем Востоке
- 6 мар
- Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года
- 5 мар
- Тревожные сумки: что должно быть при себе у туристов на Ближнем Востоке
- 5 мар
- Трамп назвал неприемлемой кандидатуру сына Хаменеи на пост лидера Ирана
Читайте также
93%
Нашли ошибку?