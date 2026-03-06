Число погибших в Иране при ударах США и Израиля возросло до 1 332

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 27 0

Повреждены несколько тысяч гражданских объектов.

Число погибших в Иране в результате ударов США и Израиля

Фото: www.globallookpress.com/Ircs

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Число погибших в Иране в результате ударов США и Израиля возросло до 1332. Об этом сообщает Общество Красного Полумесяца Ирана.

Кроме того, из-за атак противников повреждены 3643 гражданских объекта, в том числе 3090 жилых домов, 528 торговых и сервисных центров, 14 медицинских и фармацевтических учреждений и девять центров Красного Полумесяца, добавляют волонтеры организации.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран в ответ также заявил о старте военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по израильской территории, а также по американским объектам в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее 5-tv.ru писал, что почему операция США против Ирана потерпела неудачу. С каждым ударом Соединенные Штаты оказываются все ближе к провалу.

Тема:
Война в Иране
