Взрывы раздались в Иерусалиме после объявления о ракетном ударе со стороны Ирана

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 56 0

Зафиксированы запуски ракет в направлении Беер-Шевы, окрестностей Газы и районов южного Израиля, заявили власти Израиля.

Сколько ударов Иран нанес по Израилю

Фото: Reuters/Jamal Awad

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

В Иерусалиме прозвучали взрывы. Об этом сообщает издание AFP. Утром в городе была объявлена ​​воздушная тревога в связи с пролетом ракеты из Ирана.

Исламская Республика Иран продолжает наносить удары по объектам США и Израиля. В ночь с 6 на 7 марта Корпус стражей исламской революции сообщил, что вновь нанес удар по американской базе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах.

Атака США и Израиля на Иран

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам республики. В результате погибли сотни мирных жителей, большинство из которых — дети.

В ответ на американо-израильскую агрессию Иран заявил о старте военной операции. В рамках нее подразделения КСИР нанесли удары по территории Иерусалима а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона, включая Катар, Бахрейн, ОАЭ и Кувейт.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе военной операции против Ирана погибли трое американских солдат. Однако он был готов к такому исходу. Кроме того, Трамп заявил, что ожидает еще потерь.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
