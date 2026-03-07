Взрывы раздались в Иерусалиме после объявления о ракетном ударе со стороны Ирана
Зафиксированы запуски ракет в направлении Беер-Шевы, окрестностей Газы и районов южного Израиля, заявили власти Израиля.
Фото: Reuters/Jamal Awad
В Иерусалиме прозвучали взрывы. Об этом сообщает издание AFP. Утром в городе была объявлена воздушная тревога в связи с пролетом ракеты из Ирана.
Исламская Республика Иран продолжает наносить удары по объектам США и Израиля. В ночь с 6 на 7 марта Корпус стражей исламской революции сообщил, что вновь нанес удар по американской базе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах.
Атака США и Израиля на Иран
Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам республики. В результате погибли сотни мирных жителей, большинство из которых — дети.
В ответ на американо-израильскую агрессию Иран заявил о старте военной операции. В рамках нее подразделения КСИР нанесли удары по территории Иерусалима а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона, включая Катар, Бахрейн, ОАЭ и Кувейт.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе военной операции против Ирана погибли трое американских солдат. Однако он был готов к такому исходу. Кроме того, Трамп заявил, что ожидает еще потерь.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года.
